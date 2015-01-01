ترامب يبحث مع رئيسة وزراء بريطانيا سبل مواجهة إيران

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الملف الإيراني خلال اتصال هاتفي جمعهما أمس الجمعة،



وكشف البيت الأبيض اليوم السبت في بيان تفاصيل الاتصال، مشيرا إلى أن الجانبين بحثا التعاون بين البلدين، لتعزيز مصالحهما المشتركة على صعيد الأمن القومي، بما في ذلك الجهود لتنفيذ العقوبات على سوريا، ولضمان عدم امتلاك إيران السلاح النووي، ولتخلي كوريا الشمالية عن ترسانتها النووية في شكل تام.



كما بحث ترامب وماي نتائج وتطورات المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وذلك وفقا لبيان الأبيض.



واحتجزت البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية كانت تنقل النفط الخام إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأوروبية، بالتزامن مع إعلان إيران التملص من بنود الاتفاق النووي الموقع في 2015.