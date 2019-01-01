رئيس المجلس العسكري السوداني يتعهد بتنفيذ الاتفاق مع المعارضة

أكد رئيس المجلس العسكري في السودان عبدالفتاح البرهان، أن الشراكة هي هدف المجلس العسكري المعلن، وسيحقق بها دولة السلام والحرية والعدالة.



وقال البرهان في كلمة اليوم السبت، من الخرطوم، تعليقا على الاتفاق بين المجلس وقوى الحرية والتغيير إنه متعهد بتنفيذ بنود الاتفاق الذي توصلوا إليه مع المعارضة.



وعبر رئيس المجلس العسكري عن توجهه بالشكر إلى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وآخرين لدعمهم السودان في ظروفه الحالية.



ووجه البرهان الشكر إلى جميع القوى السياسية، وخاصة قوى إعلان الحرية والتغير لمساهمتهم في خروج هذا الاتفاق.



وتوجه البرهان في كلمته للشعب السوداني، بالتحية للشرفاء داخل وخارج السودان.



وتوصلت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري أمس إلى اتفاق بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية بالبلاد.