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اقتصاد

دويتشه بنك يستهدف إجراء تغييرات على المناصب العليا

السبت 06/يوليه/2019 - 07:37 م
دويتشه بنك
دويتشه بنك
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يعيد دويتشه بنك تشكيل قياداته العليا بشكل جذري، حيث سيغادر اثنان على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة في عملية إصلاح تهدف إلى وقف دوامة انحدار البنك الألماني.

وأعلن البنك بالفعل أن مدير بنك الاستثمار في دويتشه بنك، جارث ريتشي، سيغادر منصبه، كما قد يتم الإعلان عن مغادرة اثنين من زملائه في مجلس الإدارة، هما مدير قطاع التجزئة فرانك شتراوس وكبيرة المراقبين في البنك سيلفي ماثيرات غدًا الأحد، وفقًا لمصادر مطلعة، وذكر مصدر أنه قد يتم تعيين عضوين جديدين بمجلس الإدارة، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وستشمل عملية إعادة الهيكلة أيضًا مديرين تنفيذيين أدنى درجة من مجلس الإدارة، حيث ستتم ترقية ستيفان هوبز لرئاسة قطاع جديد، مؤلف على الأرجح من بنك المعاملات وقطاع العملاء التجاريين بالبنك، وسيشرف مارك فيدورسيك على بنك الاستثمار، بحسب مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وأضاف تقرير وكالة بلومبرج أن الرئيس التنفيذي للبنك كريستيان سيفينج مستعد للإعلان عن أكبر عملية إعادة هيكلة خلال عقد على الأقل غدًا الأحد.

وتشمل العملية أيضًا إعادة تنظيم قطاعات الشركة لتعزيز صورة بنك المعاملات بالإضافة إلى إعادة هيكلة مجلس الإدارة، إلى جانب خفض عدد كبير من الوظائف في بنك الاستثمار.
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