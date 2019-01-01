تهذيب وإصلاح.. هل تستطيع مصر إنشاء سجن مفتوح لعمالة المساجين؟

أم عبدالرحمن، سيدة في الخمسين من عمرها، حُكم عليها بالسجن لمدة 3 سنوات؛ بسبب وصل أمانة بقيمة 10 آلاف جنيه، بدأت حكايتها عندما قرر زوجها فتح محل صغير، ومضى على وصل أمانة بـ10 آلاف جنيهًا قيمة البضاعة التي حصل عليها من تاجر الجملة.



مر عام ولم يستطع زوجها سداد الدين، وفر هاربًا من المنطقة التي يعيشون بها التابعة لمحافظة الجيزة، فطالبها التاجر بالدفع أو الحبس، وهي لا تملك شيء من المبلغ، فهي عاملة نظافة في إحدى المساجد القريبة من منزلها؛ لتوفير احتياجات بناتها الاثنتين وابنها الذي يدرس في المرحلة الابتدائية، فرفع التاجر قضية ضدها وحُكم عليها بالسجن ثلاثة سنوات.



أم عبدالرحمن واحدة من مئات الغارمات الذين تم سجنهم لعدم قدرتهم على سداد مبالغ بسيطة، ووصل عددهم حسب إحصائية صادرة من إدارة السجون المصرية 25% من عدد المساجين المصريين، وخرجت اقتراحات كثيرة لإنقاذهم، لعل آخرها مقترح رشاد أبوطالب، عضو مجلس النواب، بإنشاء سجن مفتوح يكون مصنع يعمل فيه أصحاب الجنح والغارمات من السيدات، وعدم معاملتهم كمجرمي القضايا الجنائية.



يقول النائب رشاد أبوطالب، إن القانون يتيح الاستفادة من السجناء، وإثقالهم بمهارات حرفية تفيد الدولة، ما يحفاظ على الأسر المصرية ويوفر مبالغ مالية للدولة، مبينًا أنه اقترح بإنشاء سجن مفتوح على مساحة ٥٠٠٠ فدان للاستصلاح الزراعي.



ويضيف لـ"الدستور": "وبناء مصانع كعقوبة لأداء السجن لبعض العقوبات في القضايا البسيطة الجنح، للذين ليس لديهم سجل إجرامي سابق، على أن يحصل النزلاء على أجور رمزية نظير أعمالهم، وهو اقتراح خرج من صلب القانون المصري".



ويوضح أن القانون ينص على أن الحكومة هي المعنية بإنشاء المصنع وتأهيل المسجونين، وليس المستثمرين كما يظن بعض المعترضين على القانون، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم إنشاء المصنع في منطقة نائية يحيطها سور خارجي عليه حرس، ويتم تحديد أجر السجين على حسب العمل والالتزام.



يستطرد: "المقترح الذي قدمته يفيد أكثر الغارمات، حيث إنه يُمكِنهم من تخفيض المدة، وتسديد مديونيتهم من عملهم داخل السجن، وفتح مجال جديد للعمل بعد خروجهم من السجن وقضاء مدة العقوبة، بالإضافة إلى أنه سيتم فصلهم عن باقي المجرمين الأكثر خطورة، كالقتلة وتجار المخدرات".



واقترح أبوطالبن تأجير مصنع في دولة أخرى يتم نقلهم إليها للعمل به، خاصة أنهم مساجين لهم طبيعة خاصة وارتكبوا الجرم لأول مرة، موضحًا أن السجين في هذه الحالة سيكون وفر مصاريف للدولة، وسدد المبلغ المالي عليه، وابتعد عن المجرمين ولم يخرج سيئ السلوك إلى المجتمع.



وأكد أن الأماكن التي سيعمل فيها السجين ستكون تابعة لمصلحة السجون، مشيرًا إلى أنه اقترح حصول المصلحة على 5 آلاف فدان، لتنشأ مزارع يعمل فيها هؤلاء المساجين.



أم عبدالرحمن ليست وحدها، فهناك "منى" التي قضت في السجن شهر ونصف من 5 سنوات حكم عليها بها؛ لعدم قدرتها على سداد 25 ألف جنيه، لا سيما أن لديها طفلين أحدهما قعيد والآخر 10 سنوات ومصاب بمتلازمة داون.



أصيب ابنها الأكبر القعيد بعدة أورام، وكان لا بد من إجراء جراحة عاجلة لاستئصالهم، ولم تكن تملك من المال ما يكفي لإجراء الجراحة فاضطرت للاستدانة ممن حولها، وتكفل بعض الجيران بمصاريف علاج ابنها، لكن عندما جاء وقت السداد لم تستطع، وتم عرض وصولات الامانة التي مضت عليها للحصول على 25 ألف جنيه قيمة عملية إزالة 6 أورام من جسد ابنها وحكم عليها بالسجن 5 سنوات.



واستطاع جيرانها مع بعض الجمعيات تدبير المبلغ المتبقي لتخرج من السجن، بعد أن قضت فيه عدة أشهر.



اللواء محمد نور الدين، مساعد مدير الأمن العام للمديريات سابقًا ومشرف على السجون، قال إن الاقتراح المقدم من البرلماني اقتراح ممتاز للاهتمام بالمساجين ورعايتهم؛ ولأخذ الخبرات في الشغل أثناء فترة حبسهم ليكونوا نموذج عملي مشرف لهم، ولبلدهم ويستطيعوا التغلب على سوق العمل، وسهولة تأقلمهم مع المواطنين فور خروجهم وتأهيلهم.



وأشار نور الدين خلال تصريحه لـ"الدستور" إلى أن السجون لابد من إقامتها في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات العمرانية، مثل إقامته في مشروع توشكا للاستغلال بالمساحة الكبيرة واعاده زرعها، وأيضًا مثل الوادى الجديد وشرق العوينات؛ لكى يكون قريبًا من المزارع والمواشي وتربية الدواجن، ولا بد من إنشاء مصانع للمساجين؛ ليخرجوا لديهم مهنة عملية تبعده عن الأعمال الإجرامية.





