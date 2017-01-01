الهولندي تونيسن يفوز بالمرحلة الافتتاحية لسباق فرنسا للدراجات

تفوق الهولندي مايك تونيسن عقب انطلاقة قوية ومثيرة ليحقق فوزامفاجئا بالمرحلة الافتتاحية لسباق فرنسا للدراجات اليوم السبت عقب حادث تصادم كبير تسبب في فوضى قرب النهاية.



ومع وقوع حادث تورط فيه جرينيت توماس بطل السباق 2018 ما تسبب في حالة من الفوضى قبل 1.7 كيلومتر على نهاية المرحلة التي امتدت لمسافة 194 كيلومترًا، انتهز تونيسن متسابق فريق جامبو فيسنا الفرصة ليقتنص الفوز.



وانتهت انطلاقة قوية ومرهقة بتفوق تونيسن على بيتر ساجان من فريق بورا-هانزجروهه وكاليب ايوان من فريق لوتو-سودال وهو ثنائي متخصص في مراحل السرعة ليصبح أول هولندي يرتدي القميص الأصفر خلال 30 عامًا.



وسقط توماس مع مجموعة من المتسابقين بينما تماسك ايجان برنال زميله في فريق إينوس، والذي يتقاسم الصدارة، عقب هذا الحادث.



ونظرا لأن السباق حسم في اخر ثلاثة كيلومترات، لم تخسر تلك المجموعة أي زمن بينما خرج توماس، التي تعرقلت استعداداته للسباق بسبب حادث تصادم في سباق سويسرا، من الحادث على ما يرام.



وقال المتسابق البريطاني "أنا على ما يرام، منحت نفسي مساحة كافية وتجنبت حادث تصادم حقًا، الشيء المهم أن الحادث لم يتسبب في أي ضرر...تلقت الدراجة الصدمة بينما سقطت أنا على الأرض!"

لكن الأمر لم ينطبق على ياكوب فوجلسانج متسابق استانة، وأحد أكبر مصادر التهديد لتوماس، عقب سقوط عنيف قبل 17 كيلومترا على خط النهاية حيث تسببت النظارة التي يرتديها في قطع في جفنه ما ترك وجهه والدماء تنزف عليه.



وبدا في البداية أن المتسابق الدنمركي البالغ من العمر 34 ربما فقد القدرة على استكمال المرحلة لكن بقية زملائه ساعدوه على النهوض ليشق طريقه ثانية وينهي ضمن المجموعة الرئيسية للسباق قبل أن يتوجه للمنطقة الطبية بعدها.

