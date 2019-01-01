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عالم

مصر تدين هجومين إرهابيين على سوق ومسجد في أفغانستان

السبت 06/يوليه/2019 - 07:24 م
جريدة الدستور
ألفت الكحلي
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أدانت جمهورية مصر العربية، الهجومين اللذين استهدفا سوقا ومسجدا بشمال ووسط أفغانستان، ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

وأعربت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين.

وأكدت مصر وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب أفغانستان في تلك الأزمة.

وأعلن تنظيم داعش مسئوليته، اليوم السبت، عن هجوم دام الليلة الماضية على مسجد في إقليم غزنة بوسط أفغانستان.
وقال عارف نوري المتحدث باسم حكومة الإقليم إن شخصين على الأقل قُتلا وأصيب 20 آخرون جراء انفجار قنبلة زرعها مقاتلو التنظيم الإرهابي داخل مسجد المحمدية الذي يرتاده أبناء الطائفة الشيعية مساء أمس الجمعة.

ويستهدف تنظيم داعش الأقلية الشيعية في أفغانستان من حين لآخر ويصفها بالمرتدة.
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