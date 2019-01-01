السبت 06 يوليه 2019 الموافق 03 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

محافظات

محافظ أسيوط يشدد على تطبيق تسعيرة أسطوانات البوتاجاز وتعريفة المواصلات

السبت 06/يوليه/2019 - 07:24 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أكد جمال نور الدين محافظ أسيوط على الالتزام بتسعيرة أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية والتى تم الموافقة عليها مع إلزام أصحاب مستودعات البوتاجاز وسيارات شباب الخريجين وشركة بوتاجاسكو بتركيب لافتات مدون عليها أسعار أسطوانة البوتاجاز
وقال نور الدين في تصريح صحفي اليوم السبت إن سعر الأسطوانة المنزلية لمستودعات القطاع الخاص تبلغ 68 جنيها من مقر المستودع وفى حالة توصيلها للمستهلك " ديليفري " تباع بسعر 72 جنيهًا للأسطوانة أما أسطوانة البوتاجاز التجارية تصل إلى المستهلك بسعر 140 جنيهًا ومن مقر المستودع تباع بسعر 135 جنيها للأسطوانة، وبالنسبة لشركة بوتاجسكو تباع الأسطوانة المنزلية داخل مستودعاتها بمبلغ 66 جنيها وتسلم لشباب الخريجين والوزارة والاقفاص الحديدية والشئون الاجتماعية بمبلغ 66 جنيها
وأضاف نور أنه فى حال توصيلها إلى الأقفاص الحديدية تباع بمبلغ 67 جنيها وفى حال توصيلها للمنازل تباع بمبلغ 72 جنيها أما الأسطوانة التجارية يتم بيعها داخل مستودعات الشركة بمبلغ 135 جنيها وفى حالة التوصيل الى المحلات أو المطاعم والمقاهى ومزارع الدواجن تباع بمبلغ 140 جنيها ً، وبالنسبة لشباب الخريجين يقوم بتوصيل الاسطوانة المنزلية للمنازل بسعر 72 جنيها وبالنسبة لصندوق التكافل للعاملين بمحافظة أسيوط يتم بيع الاسطوانة المنزلية داخل مستودعات الصندوق بمبلغ 68 جنيها وفى حالة توصيلها دليفرى بمبلغ 72 جنيها للاسطوانة على أن يتم تحرير المحاضر الفورية والغرامات على المخالفين وفقا للقانون وذلك لمنع استغلال المواطنين أو الإتجار بها فى السوق السوداء.
وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تحديد سعر بيع أسطوانات البوتاجاز بالمحافظة بناء على مذكرة مديرية التموين بأسيوط وذلك في أعقاب ترشيد أسعار الوقود والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1553 لسنة 2019 الخاص بتحديد سعر بيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية للمستهلك مؤكدا أنه لاتهاون مع كل من تسول له نفسه التلاعب بالمواد البترولية أو الإتجار بها فى السوق السوداء وتوقيع عقوبات وغرامات رادعة على المخالفين مصدرا تعليماته إلى رؤساء المراكز والأحياء ومدير مديرية التموين والمرور ومباحث المرور بتكثيف الحملات المفاجئة على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود بمختلف القرى والنجوع والتأكد من التزامهم بالأسعار المقررة بالإضافة إلى تركيب بانرات ولافتات بالأسعار الجديدة على المستودعات وعلى سيارات شباب الخريجين وشركة بوتاجاسكو.
ومن ناحيته أشار محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة إلى أنه يوجد بالمحافظة 266 حصة من أسطوانات البوتاجاز لشباب الخريجين يتم توزيعها على المواطنين بالاضافة إلى 205 مستودع بوتاجاز و16 مستودع بوتاجاسكو وجميعهم يخضعون للرقابة التموينية المباشرة ويطبق عليهم العقوبات فى حالة المخالفة.
وفي سياق متصل، أصدر المحافظ أسيوط تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع إدارة المرور لتحديد تعريفة الأجرة بالنسبة لمركبات التوك توك بالقرى والمراكز وتكثيف الحملات المفاجئة على جميع المواقف ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية وأسعار الوقود الجديدة وتحرير محاضر فورية وتطبيق الغرامات على المخالفين وتركيب بانرات التعريفة الجديدة بجميع المواقف ومحطات الوقود موضحًا بها أرقام الشكاوى.
وأوضح العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط إلى أنه تم شن حملة مكبرة اليوم على بعض مواقف مدينة ديروط وبعض القرى والطرق السريعة بمشاركة نواب ومساعدين رئيس المركز وقسم الإشغالات ومسئولي المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين والالتزام بخط السير المقرر فضلا عن التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية القروية لتحديد تعريفة الأجرة لمركبات التوك توك لتتناسب مع احتياجات المواطنين وتم تحديدها بمبلغ 5 جنيهات بمركز ديروط وإلزام السائقين بكتابتها على الزجاج الأمامي للمركبة وتم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية القروية بتحرير مخالفات وفرض غرامات على المخالفين.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص خطوط ساخنة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية او الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء ( 16528 ) أو من خلال الرقم الأرضي ( 2325369 088 ) على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يومين

رسميًا.. مجلس الوزراء يقر الأسعار الجديد للمنتجات البترولية.. بنزين 92 بـ8 جنيهات

منذ حوالي 22 ساعة

الونش أحدث ضحايا المنتخب الوطني بعد كوكا وجنش

منذ يوم

كيف تحسب فاتورة الغاز المنزلى بعد الزيادة الجديدة؟

منذ يوم

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

ads

الصور

image description

حزن لاعبى المغرب وفرحه بنين

image description

100 صورة ترصد توديع المغرب لأمم افريقيا

image description

"بحر وشمس"..راموس يواصل استجمامه مع أسرته على شواطئ الغردقة (صور)

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

ads

الأكثر قراءة

بالأرقام والتواريخ.. مراحل زيادة أسعار الوقود في 5 سنوات

تشكيل المنتخب الوطنى أمام جنوب إفريقيا اليوم

وفاة المستشار ماجد فتيحة نائب مجلس الدولة بالإسكندرية

"أمك صاحبتي".. سيارة تخدش حياء المواطنين بشوارع المنصورة

ستوديو

كاتب صحفي: مصر تخوض حربا شرسة ضد الفساد.. فيديو

نيجيريا تقصي الكاميرون حامل اللقب وتصعد لدور الـ 8 (فيديو)

محلل: حكومة السراج أظهرت الوجه الإخواني المتطرف في جلب الأسلحة من تركيا

رئيسة ميت غمر تتخفى وسط الركاب وتتحفظ على أتوبيس مخالف لتعريفة الركوب

ads

رياضة

تشكيل المنتخب الوطنى أمام جنوب إفريقيا اليوم

الهولندي تونيسن يفوز بالمرحلة الافتتاحية لسباق فرنسا للدراجات

في دقيقة واحدة.. نيجيريا تتعادل وتتقدم أمام الكاميرون في أمم إفريقيا

منتخب السويد يحصد المركز الثالث بكأس العالم لكرة القدم للسيدات

الرئيس نيوز

"مستقبل وطن" يبحث إطلاق الموسم الثاني من دوري كرة القدم بالمحافظات

"حماس": إسرائيل لم تطالبنا بإطلاق أسير من أصول إثيوبية

"حميدتي": لم "ننهب" أموال السعودية والإمارات

مطالبات بالحسم تجاه أي ابتزاز للمواطنين بعد رفع أسعار الوقود..ونواب: نتابع تطبيق "التعريفة"

منوعات

وزارة العمل السعودية ترتكب خطأ فادحًا وتتسبب فى طرد المواطنين من عملهم

مخلوق غريب يزور إندونيسي ليلًا (فيديو)

"أمازون" تعترف بتخزين أصوات المستخدمين

أشياء من الخطر تركها فى السيارة فى درجات الحرارة المرتفعة (فيديو)

كشكول

ننشر شروط ومصرفات التقدم لمعادلة الثانوية التجارية بجامعة القاهرة

بالصور.. طلاب تعليم القاهرة يحتفلون بالعيد القومى الـ1050 للمحافظة

"الأطباء" تكرّم 3 أساتذة بطب الأزهر بدمياط وتمنحهم لقب "طبيب مثالي"

"سويلم" يبحث استعداد المدارس الثانوية العسكرية لاستقبال العام الدراسي الجديد

إسلام سياسي

أنباء عن إغلاق قناة وطن الإخوانية بسبب خلافات العاملين بها

خناقة بين عصام تليمة وآيات عرابي بسبب "حد الزنا"

داعش يتبنى الهجوم على مرقد للشيعة في أفغانستان

ضحية القرضاوي: فقيه الإخوان يوجه استخبارات الجماعة بتأديب معارضيه

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
بسنت حسن
على المحارة
أحمد سليم
إنها مصر
المزيد
ads

الثقافة

نقيب الممثلين يدعم ساقية بيفرلى للفنون اليدوية.. ويشارك في افتتاحها غدًا

ثقافة الفيوم تناقش مخاطر "عمالة الأطفال"

الليلة.. "طريق الحرير وأدب الرحلات" بالمركز الثقافي الإيطالي

الإثنين أمسية شعرية بدار النخبة للنشر

صفحتنا ع الفيس بوك