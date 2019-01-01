محافظ أسيوط يشدد على تطبيق تسعيرة أسطوانات البوتاجاز وتعريفة المواصلات

أكد جمال نور الدين محافظ أسيوط على الالتزام بتسعيرة أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية والتى تم الموافقة عليها مع إلزام أصحاب مستودعات البوتاجاز وسيارات شباب الخريجين وشركة بوتاجاسكو بتركيب لافتات مدون عليها أسعار أسطوانة البوتاجاز

وقال نور الدين في تصريح صحفي اليوم السبت إن سعر الأسطوانة المنزلية لمستودعات القطاع الخاص تبلغ 68 جنيها من مقر المستودع وفى حالة توصيلها للمستهلك " ديليفري " تباع بسعر 72 جنيهًا للأسطوانة أما أسطوانة البوتاجاز التجارية تصل إلى المستهلك بسعر 140 جنيهًا ومن مقر المستودع تباع بسعر 135 جنيها للأسطوانة، وبالنسبة لشركة بوتاجسكو تباع الأسطوانة المنزلية داخل مستودعاتها بمبلغ 66 جنيها وتسلم لشباب الخريجين والوزارة والاقفاص الحديدية والشئون الاجتماعية بمبلغ 66 جنيها

وأضاف نور أنه فى حال توصيلها إلى الأقفاص الحديدية تباع بمبلغ 67 جنيها وفى حال توصيلها للمنازل تباع بمبلغ 72 جنيها أما الأسطوانة التجارية يتم بيعها داخل مستودعات الشركة بمبلغ 135 جنيها وفى حالة التوصيل الى المحلات أو المطاعم والمقاهى ومزارع الدواجن تباع بمبلغ 140 جنيها ً، وبالنسبة لشباب الخريجين يقوم بتوصيل الاسطوانة المنزلية للمنازل بسعر 72 جنيها وبالنسبة لصندوق التكافل للعاملين بمحافظة أسيوط يتم بيع الاسطوانة المنزلية داخل مستودعات الصندوق بمبلغ 68 جنيها وفى حالة توصيلها دليفرى بمبلغ 72 جنيها للاسطوانة على أن يتم تحرير المحاضر الفورية والغرامات على المخالفين وفقا للقانون وذلك لمنع استغلال المواطنين أو الإتجار بها فى السوق السوداء.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تحديد سعر بيع أسطوانات البوتاجاز بالمحافظة بناء على مذكرة مديرية التموين بأسيوط وذلك في أعقاب ترشيد أسعار الوقود والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1553 لسنة 2019 الخاص بتحديد سعر بيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية للمستهلك مؤكدا أنه لاتهاون مع كل من تسول له نفسه التلاعب بالمواد البترولية أو الإتجار بها فى السوق السوداء وتوقيع عقوبات وغرامات رادعة على المخالفين مصدرا تعليماته إلى رؤساء المراكز والأحياء ومدير مديرية التموين والمرور ومباحث المرور بتكثيف الحملات المفاجئة على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود بمختلف القرى والنجوع والتأكد من التزامهم بالأسعار المقررة بالإضافة إلى تركيب بانرات ولافتات بالأسعار الجديدة على المستودعات وعلى سيارات شباب الخريجين وشركة بوتاجاسكو.

ومن ناحيته أشار محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة إلى أنه يوجد بالمحافظة 266 حصة من أسطوانات البوتاجاز لشباب الخريجين يتم توزيعها على المواطنين بالاضافة إلى 205 مستودع بوتاجاز و16 مستودع بوتاجاسكو وجميعهم يخضعون للرقابة التموينية المباشرة ويطبق عليهم العقوبات فى حالة المخالفة.

وفي سياق متصل، أصدر المحافظ أسيوط تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع إدارة المرور لتحديد تعريفة الأجرة بالنسبة لمركبات التوك توك بالقرى والمراكز وتكثيف الحملات المفاجئة على جميع المواقف ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية وأسعار الوقود الجديدة وتحرير محاضر فورية وتطبيق الغرامات على المخالفين وتركيب بانرات التعريفة الجديدة بجميع المواقف ومحطات الوقود موضحًا بها أرقام الشكاوى.

وأوضح العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط إلى أنه تم شن حملة مكبرة اليوم على بعض مواقف مدينة ديروط وبعض القرى والطرق السريعة بمشاركة نواب ومساعدين رئيس المركز وقسم الإشغالات ومسئولي المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين والالتزام بخط السير المقرر فضلا عن التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية القروية لتحديد تعريفة الأجرة لمركبات التوك توك لتتناسب مع احتياجات المواطنين وتم تحديدها بمبلغ 5 جنيهات بمركز ديروط وإلزام السائقين بكتابتها على الزجاج الأمامي للمركبة وتم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية القروية بتحرير مخالفات وفرض غرامات على المخالفين.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص خطوط ساخنة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية او الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء ( 16528 ) أو من خلال الرقم الأرضي ( 2325369 088 ) على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.