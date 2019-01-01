9 أهداف لتعديلات قانون المحاماة.. تعرف عليها
السبت 06/يوليه/2019 - 07:23 م
محمد جعفرطباعة
أشارت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تقريرها عن التعديلات المقدمة بشأن قانون المحاماة إلى أن التعديلات التي أقرتها اللجنة، تحقق جملة من الأهداف كالتالي:
- زيادة ضمانات استقلال المهنة وحصانة المحامين.
- عدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية ومنع تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أعمالها.
- توسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمحامين.
- تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية.
- تنظيم جدول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج مصر.
- تقليل تشكيل عدد مجلس النقابة إلى 29 عضوا بدلا من 57.
- ضمانة شفافية ونزاهة إجراء الانتخابات في النقابة.
- إنشاء أكاديمية للمحاماة والدراسات القانونية والقضائية.
- إتاحة لمجلس النقابة وضع اللوائح المالية والفنية.
- زيادة ضمانات استقلال المهنة وحصانة المحامين.
- عدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية ومنع تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أعمالها.
- توسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمحامين.
- تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية.
- تنظيم جدول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج مصر.
- تقليل تشكيل عدد مجلس النقابة إلى 29 عضوا بدلا من 57.
- ضمانة شفافية ونزاهة إجراء الانتخابات في النقابة.
- إنشاء أكاديمية للمحاماة والدراسات القانونية والقضائية.
- إتاحة لمجلس النقابة وضع اللوائح المالية والفنية.