9 أهداف لتعديلات قانون المحاماة.. تعرف عليها

أشارت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تقريرها عن التعديلات المقدمة بشأن قانون المحاماة إلى أن التعديلات التي أقرتها اللجنة، تحقق جملة من الأهداف كالتالي:



- زيادة ضمانات استقلال المهنة وحصانة المحامين.



- عدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية ومنع تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أعمالها.



- توسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمحامين.



- تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية.



- تنظيم جدول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج مصر.



- تقليل تشكيل عدد مجلس النقابة إلى 29 عضوا بدلا من 57.



- ضمانة شفافية ونزاهة إجراء الانتخابات في النقابة.



- إنشاء أكاديمية للمحاماة والدراسات القانونية والقضائية.



- إتاحة لمجلس النقابة وضع اللوائح المالية والفنية.