منتخب السويد يحصد المركز الثالث بكأس العالم لكرة القدم للسيدات

حقق المنتخب السويدي المركز الثالث ببطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات المقامة حاليا بفرنسا، بعد فوزه على نظيره الإنجليزي بنتيجة (12) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي أقيمت اليوم السبت على ملعب "أليانز ريفييرا".

أحرز هدفي السويد كوسوفاري اسلاني في الدقيقة 11 وصوفيا جاكوبسون في الدقيقة 22.. بينما سجل فرانسيسكا كيربي هدف إنجلترا في الدقيقة 31.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة كأس العالم بين منتخبي هولندا وأمريكا غدا الأحد.