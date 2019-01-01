نقيب الممثلين يدعم ساقية بيفرلى للفنون اليدوية.. ويشارك في افتتاحها غدًا

قرر الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، افتتاح "ساقية بيفرلي"، غدا الأحد، بعد تحمسه لفكرة الطالبتين في أكاديمية الفنون معهد سينما وفنون مسرحية ضحى وشيري أشرف، اللتان أسستا الساقية.



واعتاد زكي -رئيس أكاديمية الفنون- على دفع شباب الأكاديمية إلى خلق فرص عمل وتنمية القدرات والمواهب، لافتا إلى أن الأكاديمية في الأساس تعد منبعا لكل المواهب المختلفة في المجالات كافة.



واعتبر زكي مشروع البنتين بذرة لأحلامه في شباب الأكاديمية وبداية نموذجية لما يتمنى أن يحققه كل شاب يملك موهبة، ولا ينتظر الفرصة حتى تأتي إليه بل يحاول اقتناصها، متمنيا أن تصبح "ساقيه بيفرلي" مركزا راقيا للمواهب ومتنفسا لمختلف الأعمار.



الجدير بالذكر أن "ساقية بيفرلي" تضم أعمالا فنية يدوية بمختلف الخامات هدفها الحفاظ على الحرف التراثية، وتقدم أنواعا من الفنون من غناء وعزف، وحلقات نقاش، بالإضافة إلى أنها ستعمل على تقديم ورش لتعليم مختلف الفنون اليدوية.