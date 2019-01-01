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منوعات

وزارة العمل السعودية ترتكب خطأ فادحًا وتتسبب فى طرد المواطنين من عملهم

السبت 06/يوليه/2019 - 07:00 م
جريدة الدستور
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تدخلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، لإنصاف أكثر من 30 موظفا سعوديا هم أحد الوافدين بإنهاء إجراءات الاستغناء عنهم، مستغلا عمله في إدارة الموارد البشرية بالشركة.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن "الشركة ارتكبت مخالفة لنظام العمل الذي يحظر على غير السعوديين العمل في منصب إدارات الموارد البشرية".

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، عبدالرحمن بن فهد المقبل، أنه "نتيجة لما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن القضية.. تأكدنا من اسم المنشأة ومقرها، إذ اتضح أنها في محافظة الخبر وتمت زيارة المنشأة من قبل مكتب عمل الخبر والتعامل معها وفق أنظمة ولوائح نظام العمل".

وأضاف: "تبين أن الشركة خالفت الأنظمة وقامت بتوظيف مواطن غير سعودي في منصب مقصور على السعوديين، مما مكنه من استغلال موقعه والسعي للاستغناء عن عدد من الموظفين السعوديين بشكل غير نظامي".

وتابع المقبل، أنه "جرى ضبط مخالفات عدة أثناء الزيارة تجاوز مبلغها ما يقارب 420 ألف ريال (112 ألف دولار أمريكي)، وأن المختصين عملوا على معالجة وضع السعوديين الذين أوشكت الشركة على فصلهم وإعادتهم لعملهم".

وأكد المسؤول في الوزارة أنه تم فتح دعوى للنظر في دعوى أحد الموظفين الذين جرى إنهاء عقده لتنتهي الدعوى بتصفية حقوقه ومستحقاته بمبلغ 490 ألف ريال (ما يقارب 130 ألف دولار أمريكي).

وأشار المقبل إلى إنهاء عقد الوافد نهائيا وتعيين أحد المواطنين السعوديين في المنصب، داعيا "جميع العاملين في القطاع الخاص لضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها"، مشددا في الوقت ذاته على عدم تعيين وافد أجنبي على الوظائف المقصورة على السعوديين، وأن العقوبات النظامية ستطبق على من يخالف ذلك.
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