ثقافة الفيوم تناقش مخاطر "عمالة الأطفال"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث نفّذت مكتبة الشباب بمكتبة الفيوم العامة ورشة بعنوان "عمالة الأطفال" حاضرها أحمد رمضان الذي تحدث خلالها عن تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة، ومدى تأثير ذلك سلبًا على صحتهم النفسية والجسدية.



كما أشار إلى أسباب عمالة الأطفال بأنها انخفاض المستوى التعليمي والثقافي، وانتشار الفقر بشكل كبير وقلة القوانين التي تفرض التعليم الإلزامي للطفل ونظام التعليم الذي يدفع بعض الأطفال للاتجاه للعمل وترك الدراسة، واتفق جميع الحاضرين على أنه لا يجب عمل الأطفال إلا لظروف اقتصادية قهريه للأسرة.



كما أقام قسم المواهب بفرع ثقافة الفيوم بالتعاون مع مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم، أولى ورش نادي أدب الموهوبين للإجازة الصيفية في كتابة الشعر والقصة تدريب الشاعر عبدالكريم عبدالحميد.