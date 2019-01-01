المصريين الأحرار بالإسكندرية يخصص شاشات لعرض مباريات المنتخب

فى إطار دعم حزب "المصريين الأحرار" للمنتخب المصري فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى مصر، خصص الحزب بأمانة الإسكندرية أماكن لوضع شاشات كبرى لمشاهدة مبارة المنتخب وجنوب إفريقيا مساء اليوم، بالمندرة شارع الملك بدائرة المنتزة.



وجاء ذلك برعاية الدكتور عصام خليل، والنائب طارق السيد أمين المحافظة، وبإشراف أمين التنظيم مايكل نبيل، ومنى كيرلس الأمين المساعد، وأحمد على أمين قطاع شرق الإسكندرية، وخالد العزومي أمين قطاع غرب الإسكندرية.



كما سبق وافتتح الحزب عددا من مقراته لعرض مباريات المنتخب المصري مع منافسية فى بطول كأس الأمم الأفريقية، بالإضافة لاستغلال استضافة مصر للبطولة فى الترويج السياحى للبلاد.