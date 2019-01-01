"زراعة النواب" تطالب الحكومة بإعلان أسعار المحاصيل قبل الموسم

قال النائب رائف تمراز، وكيل أول لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت الحكومة أكثر من مرة بضرورة الالتزام بالدستور وقواعده، التي ألزمت الحكومة بضرورة إعلان أسعار المحاصيل الزراعية قبل موسم الزراعة، حتى تترك للفلاحين حرية اختيار زراعة المحصول بناء على السعر الذي تم الإعلان عنه من عدمه.



وأشار تمراز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن اللجنة دائما تتواصل مع الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والري، لمتابعة مواسم المحاصيل، ومناقشة أي عقبات خاصة بمواسم الحصاد والوقوف على أسبابها والعمل على حلها سريعا، حتى يتم توفير بيئة مناسبة للفلاحين، مشيرا إلى أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من قانون الري والموارد المائية، ولكن إقراره سيكون في الانعقاد المقبل، لقرب انتهاء الدور التشريعي الحالي.

