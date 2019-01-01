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توافد الجماهير على إستاد القاهرة لمؤازرة المنتخب أمام جنوب إفريقيا
السبت 06/يوليه/2019 - 06:54 م
الجماهير
تصوير : احمد حسن
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