"العليمي": توثيق الطلاق الشفوي ضروري لحماية المجتمع

قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه انتهى من إعداد قانون لتوثيق الطلاق الشفوي، ولكن لم يتقدم به حتى الآن، نظرا لأنه في مرحلة الصياغة النهائية التي تعتمد ضروريا على تعديل بعض الصياغات والكلمات التي من شأنها أن تتسبب في عدم الدستورية.



وأوضح "العليمي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التشريع وضع ضوابط محكمة مستندة للشرع والنصوص القرآنية لتقنين الطلاق بشكل عام، وضرورة توثيقه ليس فقط لحماية المجتمع من النتائج السلبية المترتبة على الطلاق، ولكن لحل مشكلات التي أصبحت منتشرة من حيث توثيق الطلاق في حالات الزواج العرفي غير الموثق، لافتا إلى أنه وضع شروطا جديدة أثناء عملية توثيق الزواج.

