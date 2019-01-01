"الكدواني": قانون المرور الجديد يقدم خدمة منظمة للمواطن

قال اللواء يحيي الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة أوشكت على الانتهاء من مناقشة قانون المرور الجديد، إلا أنه لن يتم إقراره الانعقاد الحالي، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة 90% من مواد القانون.



وأوضح "الكدواني"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن قانون المرور الجديد سيساهم في حل مشكلات المرور، وتنظيم الحياة المرورية بالشكل الإلكتروني التي يضمن تقديم خدمة سهلة ومتقدمة للمواطن، وفي الوقت ذاته يحافظ على حقوق الدولة.



ولفت إلى أن القانون الجديد وضع آليات جديدة للتعامل مع ملف مقابر السيارات، والسيارات المحتجزة لدى وزارتي الداخلية والعدل دون وجود آليات واضحة للتعامل معها مما أدى لتركها وعدم الاستفادة منها.

