"صحة النواب": إقرار قانون "المسئولية الطبية" الانعقاد المقبل

قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة سارعت في مناقشة مشروع قانون التنظيم المؤسسي للدواء، ليتم عرضه على الجلسة العامة غدا الأحد، مشيرا إلى أن اللجنة لديها عدد من التشريعات الأخرى التي توجد على طاولتها ولكن لم يتيسنى للجنة الفرصة للانتهاء من مناقشتهم في دور الانعقاد الحالي.



وأوضح "أبو العلا"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قانون المسئولية الطبية لن يتم إقراره في دور الانعقاد الحالي، نظرا لعدم اكتمال مناقشته بشكل صحيح، فضلا عن أن باب العقوبات وملاحظات القضاء لم تصل للجنة حتى الآن، إلا أنه سيكون له من القوانين التي لها أولوية في دور الانعقاد المقبل.

