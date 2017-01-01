السبت 06 يوليه 2019 الموافق 03 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

مستوطنون يعتدون بالضرب على طفل فلسطيني بالخليل

السبت 06/يوليه/2019 - 06:51 م
جريدة الدستور
طباعة
اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على الطفل الفلسطيني منتصر رائد أبوأرميلة التميمي في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية في الخليل، أن عددا من المستوطنين هاجموا الطفل التميمي (10 سنوات) أثناء عبوره شارع السهلة قرب الحرم الإبراهيمي الشريف وسط المدينة، واعتدوا عليه بالضرب، ما تسبب بإصابته بجروح ورضوض نقل على إثرها على الفور لتلقي العلاج في مشفى الخليل الحكومي.

وقال والد الطفل: "عقب عودتي من أسواق الخليل إلى متجري الذي أبيع فيه الفخار في البلدة القديمة وسط المدينة، أرسلت طفلي منتصر كي يوصل بعض مشترياتي إلى منزلنا الواقع في المنطقة الجنوبية من المدينة، وأثناء سيره في حي السهلة قرب الحرم الإبراهيمي اعتدى عليه مستوطنون تحت حماية جنود الاحتلال الذين يتمركزون في المكان، ولم يحركوا ساكنا لتخليص طفلي من بين يدي المستوطنين الذين أصابوه بجروح ورضوض وكسروا هاتفه النقال.

وتابع التميمي: "تمكن عدد من أهالي المنطقة والزوار الذين تواجدوا في حي السهلة أثناء اعتداء المستوطنين على طفلي منتصر من تخليصه من بين أيديهم وعلى الفور نقلناه للمشفى".

يذكر أن الأمن الإسرائيلي كان قد أقر بمعطيات مقلقة حول تصاعد عمليات "الإرهاب اليهودي" خلال العام المنصرم بزيادة مطردة بلغت 30% عن العام الذي سبقه.

ووفق المعطيات التي نشرتها مواقع إعلام عبرية نقلا عن الأمن الإسرائيلي، فقد نفذت خلال العام المنصرم 300 عملية إرهابية على أيدي جماعات متطرفة يهودية، من بينها 50 عملية أدرجت تحت ما يسمى "دفع الثمن".

وتمثلت مجمل الاعتداءات اليهودية باقتحام قرى فلسطينية خلال ساعات الليل، وإضرام النار بالممتلكات وإعطاب إطارات سيارات وخط شعارات عنصرية ومعادية للفلسطينيين.

وفي عام 2017 نفذت الجماعات المتطرفة 200 اعتداء مقارنة بعشرة اعتداء في العام 2016، مما يعكس ارتفاعا كبيرا في عمليات الإرهاب اليهودي.

وقال الأمن الإسرائيلي الذي نشر المعطيات في ضوء انتقادات توجهها له جماعات متطرفة تتهمه باستخدام وسائل غير قانونية مع المعتقلين اليهود، إن الأمن شدد من قبضته على هذه الجماعات بعد حادثة إحراق عائلة الدوابشة في دوما قرب نابلس، إلا أن المتطرفين اليهود ازدادوا جرأة وعنفا في اعتداءاتهم بسبب انخفاض الاستدعاءات والإفراج عن الذين يتم اعتقالهم على خلفية الاعتداء على الفلسطينيين.

واعتقل الأمن الإسرائيلي قبل قرابة شهرين مستوطنين متطرفين يتهمهما بقتل امرأة فلسطينية بحجر جنوب نابلس، الأمر الذي واجه استنكارا واتهامات لجهاز الشاباك الإسرائيلي من قبل جماعات يهودية متطرفة باستخدام العنف خلال التحقيق.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

محافظ القاهرة يعتمد "التعريفة الجديدة " للمواصلات

منذ يومين

رسميًا.. مجلس الوزراء يقر الأسعار الجديد للمنتجات البترولية.. بنزين 92 بـ8 جنيهات

منذ حوالي 11 ساعة

روسيا: مصرع 22 شخصا وإصابة 2500 جراء فيضانات سيبيريا

منذ حوالي 11 ساعة

10 أطعمة.. ابتعد عنها بعد الثلاثين

ads

الصور

image description

حزن لاعبى المغرب وفرحه بنين

image description

100 صورة ترصد توديع المغرب لأمم افريقيا

image description

"بحر وشمس"..راموس يواصل استجمامه مع أسرته على شواطئ الغردقة (صور)

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

ads

الأكثر قراءة

تشكيل المنتخب الوطنى أمام جنوب إفريقيا اليوم

بالأرقام والتواريخ.. مراحل زيادة أسعار الوقود في 5 سنوات

وفاة المستشار ماجد فتيحة نائب مجلس الدولة بالإسكندرية

"أمك صاحبتي".. سيارة تخدش حياء المواطنين بشوارع المنصورة

ستوديو

محمد صلاح ومروان محسن يقودان هجوم مصر أمام جنوب إفريقيا

كاتب صحفي: مصر تخوض حربا شرسة ضد الفساد.. فيديو

نيجيريا تقصي الكاميرون حامل اللقب وتصعد لدور الـ 8 (فيديو)

محلل: حكومة السراج أظهرت الوجه الإخواني المتطرف في جلب الأسلحة من تركيا

ads

رياضة

إنتر يقدم عرضًا مغريًا لألفيس

نادال يواصل مشواره بنجاح ويتأهل إلى ثمن نهائي "ويمبلدون"

بارتي تفوز على دارت وتلحق بركب المتأهلين لثمن نهائي "ويمبلدون"

ثالث الصفقات الصيفية.. باريس سان جيرمان يعوض بوفون بحارس جديد

الرئيس نيوز

"مستقبل وطن" يبحث إطلاق الموسم الثاني من دوري كرة القدم بالمحافظات

"حماس": إسرائيل لم تطالبنا بإطلاق أسير من أصول إثيوبية

"حميدتي": لم "ننهب" أموال السعودية والإمارات

مطالبات بالحسم تجاه أي ابتزاز للمواطنين بعد رفع أسعار الوقود..ونواب: نتابع تطبيق "التعريفة"

منوعات

وزارة العمل السعودية ترتكب خطأ فادحًا وتتسبب فى طرد المواطنين من عملهم

مخلوق غريب يزور إندونيسي ليلًا (فيديو)

"أمازون" تعترف بتخزين أصوات المستخدمين

أشياء من الخطر تركها فى السيارة فى درجات الحرارة المرتفعة (فيديو)

كشكول

ننشر شروط ومصرفات التقدم لمعادلة الثانوية التجارية بجامعة القاهرة

بالصور.. طلاب تعليم القاهرة يحتفلون بالعيد القومى الـ1050 للمحافظة

"الأطباء" تكرّم 3 أساتذة بطب الأزهر بدمياط وتمنحهم لقب "طبيب مثالي"

"سويلم" يبحث استعداد المدارس الثانوية العسكرية لاستقبال العام الدراسي الجديد

إسلام سياسي

أنباء عن إغلاق قناة وطن الإخوانية بسبب خلافات العاملين بها

خناقة بين عصام تليمة وآيات عرابي بسبب "حد الزنا"

داعش يتبنى الهجوم على مرقد للشيعة في أفغانستان

ضحية القرضاوي: فقيه الإخوان يوجه استخبارات الجماعة بتأديب معارضيه

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
بسنت حسن
على المحارة
أحمد سليم
إنها مصر
المزيد
ads

الثقافة

نقيب الممثلين يدعم ساقية بيفرلى للفنون اليدوية.. ويشارك في افتتاحها غدًا

ثقافة الفيوم تناقش مخاطر "عمالة الأطفال"

الليلة.. "طريق الحرير وأدب الرحلات" بالمركز الثقافي الإيطالي

الإثنين أمسية شعرية بدار النخبة للنشر

صفحتنا ع الفيس بوك