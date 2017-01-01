مستوطنون يعتدون بالضرب على طفل فلسطيني بالخليل

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على الطفل الفلسطيني منتصر رائد أبوأرميلة التميمي في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.



وذكرت مصادر فلسطينية في الخليل، أن عددا من المستوطنين هاجموا الطفل التميمي (10 سنوات) أثناء عبوره شارع السهلة قرب الحرم الإبراهيمي الشريف وسط المدينة، واعتدوا عليه بالضرب، ما تسبب بإصابته بجروح ورضوض نقل على إثرها على الفور لتلقي العلاج في مشفى الخليل الحكومي.



وقال والد الطفل: "عقب عودتي من أسواق الخليل إلى متجري الذي أبيع فيه الفخار في البلدة القديمة وسط المدينة، أرسلت طفلي منتصر كي يوصل بعض مشترياتي إلى منزلنا الواقع في المنطقة الجنوبية من المدينة، وأثناء سيره في حي السهلة قرب الحرم الإبراهيمي اعتدى عليه مستوطنون تحت حماية جنود الاحتلال الذين يتمركزون في المكان، ولم يحركوا ساكنا لتخليص طفلي من بين يدي المستوطنين الذين أصابوه بجروح ورضوض وكسروا هاتفه النقال.



وتابع التميمي: "تمكن عدد من أهالي المنطقة والزوار الذين تواجدوا في حي السهلة أثناء اعتداء المستوطنين على طفلي منتصر من تخليصه من بين أيديهم وعلى الفور نقلناه للمشفى".



يذكر أن الأمن الإسرائيلي كان قد أقر بمعطيات مقلقة حول تصاعد عمليات "الإرهاب اليهودي" خلال العام المنصرم بزيادة مطردة بلغت 30% عن العام الذي سبقه.



ووفق المعطيات التي نشرتها مواقع إعلام عبرية نقلا عن الأمن الإسرائيلي، فقد نفذت خلال العام المنصرم 300 عملية إرهابية على أيدي جماعات متطرفة يهودية، من بينها 50 عملية أدرجت تحت ما يسمى "دفع الثمن".



وتمثلت مجمل الاعتداءات اليهودية باقتحام قرى فلسطينية خلال ساعات الليل، وإضرام النار بالممتلكات وإعطاب إطارات سيارات وخط شعارات عنصرية ومعادية للفلسطينيين.



وفي عام 2017 نفذت الجماعات المتطرفة 200 اعتداء مقارنة بعشرة اعتداء في العام 2016، مما يعكس ارتفاعا كبيرا في عمليات الإرهاب اليهودي.



وقال الأمن الإسرائيلي الذي نشر المعطيات في ضوء انتقادات توجهها له جماعات متطرفة تتهمه باستخدام وسائل غير قانونية مع المعتقلين اليهود، إن الأمن شدد من قبضته على هذه الجماعات بعد حادثة إحراق عائلة الدوابشة في دوما قرب نابلس، إلا أن المتطرفين اليهود ازدادوا جرأة وعنفا في اعتداءاتهم بسبب انخفاض الاستدعاءات والإفراج عن الذين يتم اعتقالهم على خلفية الاعتداء على الفلسطينيين.



واعتقل الأمن الإسرائيلي قبل قرابة شهرين مستوطنين متطرفين يتهمهما بقتل امرأة فلسطينية بحجر جنوب نابلس، الأمر الذي واجه استنكارا واتهامات لجهاز الشاباك الإسرائيلي من قبل جماعات يهودية متطرفة باستخدام العنف خلال التحقيق.