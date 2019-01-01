السبت 06 يوليه 2019 الموافق 03 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

منوعات

"أمازون" تعترف بتخزين أصوات المستخدمين

السبت 06/يوليه/2019 - 06:22 م
جريدة الدستور
طباعة
اعترفت شركة "أمازون" رسميا بأنها تخزّن بيانات المستخدمين التي تجمعها عبر مساعداتها المنزلية الذكية.

وفي رد على سؤال يتعلق بهذا الموضوع طرحه السيناتور الأمريكي، كريس كونس، قال نائب رئيس السياسة الحكومية في الشركة، براين هيسمان، إن "أمازون" تحتفظ بالتسجيلات الصوتية لمستخدمي المساعدات المنزلية التي تعتمد على مساعد "Alexa" الصوتي، والنصوص المشفرة لهذه التسجيلات إلى أمد غير محدود، وتحذفها فقط في حال طلب المستخدم ذلك.

وأوضح هيسمان أن بعض هذه البيانات ترسل أحيانا إلى جهات ثالثة أيضا، فعلى سبيل المثال عندما يستعين المستخدم بالمساعد المنزلي لطلب سيارة أجرة أو طلب البيتزا، ترسل البيانات إلى الجهة المقصودة في الطلب.

وأشار إلى "أن أمازون تحتفظ ببعض البيانات والملفات الصوتية الأخرى للمستخدمين لتمكين المساعدات المنزلية من تأدية مهامها، فعندما يطلب المستخدم من المساعد المنزلي ضبط المنبه على توقيت معين، أو تذكيره بأمر أو ملاحظة مهمة في المستقبل، سيستعين المساعد المنزلي بتلك البيانات".

وكانت العديد من الجهات الحقوقية الدولية المعنية بحقوق المستخدمين قد وجهت سابقا لـ"أمازون" أسئلة تتعلق بهذا الموضوع، حتى أن تحقيقا صحفيا أجرته مجلة Bloomberg أشار إلى أن المساعدات المنزلية الذكية التي تنتجها هذه الشركة، قد تستخدم كأدوات للتجسس على خصوصية المستخدمين.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

10 أطعمة.. ابتعد عنها بعد الثلاثين

منذ حوالي 9 ساعات

محاكمة رئيس البيت الفنى للمسرح و3 من مساعديه بسبب "رامز جلال"

منذ حوالي 14 ساعة

بعد عودته من السفر.. شاب يقتل والدته بطريقة مروعة فى قنا

منذ حوالي 9 ساعات

روسيا: مصرع 22 شخصا وإصابة 2500 جراء فيضانات سيبيريا

ads

الصور

image description

حزن لاعبى المغرب وفرحه بنين

image description

100 صورة ترصد توديع المغرب لأمم افريقيا

image description

"بحر وشمس"..راموس يواصل استجمامه مع أسرته على شواطئ الغردقة (صور)

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

ads

الأكثر قراءة

وفاة المستشار ماجد فتيحة نائب مجلس الدولة بالإسكندرية

بالأرقام والتواريخ.. مراحل زيادة أسعار الوقود في 5 سنوات

"أمك صاحبتي".. سيارة تخدش حياء المواطنين بشوارع المنصورة

بعد عودته من السفر.. شاب يقتل والدته بطريقة مروعة فى قنا

ستوديو

بـ"الهوت شورت"..سما المصري تشعل مدرجات ستاد القاهرة

سياسي ليبي: المخابرات القطرية أنشأت ميليشيات لتدمير الدولة والسيطرة عليها

تشكيل الكاميرون أمام نيجيريا بأمم إفريقيا 2019

تعرف على تشكيل نيجيريا أمام الكاميرون بأمم إفريقيا 2019

ads

رياضة

أيو: أتوقع مباراة صعبة للغاية أمام تونس في أمم إفريقيا

تشكيل جنوب إفريقيا أمام مصر في كان 2019

دي يونغ يكشف سر اختياره برشلونة

إيجالو يسجل الهدف الأول لنيجيريا في شباك الكاميرون في أمم إفريقيا

الرئيس نيوز

مقتل محامي بـ"طلقة في القلب" على يد بلطجية في "شبرا الخيمة"

وكيل محمد صلاح يرد على صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية

"أبوشقة" يعيّن حفيد سعد زغلول رئيسا للجنة الوفد بـ"كفر الشيخ"

رئيس "حماية المستهلك": زيادة أجرة الركوب "جريمة" يعاقب عليها القانون

منوعات

"أمازون" تعترف بتخزين أصوات المستخدمين

أشياء من الخطر تركها فى السيارة فى درجات الحرارة المرتفعة (فيديو)

أول متجر أزياء مدعوم بالذكاء الاصطناعى فى لندن

مرآة متطورة تعرض عليك قصة الشعر قبل تنفيذها

كشكول

"عجلان" يوافق على عقد لجنة لطالب بسجن المرج

افتتاح المدرسة التدريبية المصرية الإيطالية الصيفية للطاقة الجديدة

قبل التقديم بالتربية الرياضية بجامعة الأزهر.. تعرف على أهم الاختبارات

التعليم: انطلاق امتحانات الدور الثاني لأبنائنا بالخارج والبعثة التعليمية بالسودان

إسلام سياسي

أنباء عن إغلاق قناة وطن الإخوانية بسبب خلافات العاملين بها

خناقة بين عصام تليمة وآيات عرابي بسبب "حد الزنا"

داعش يتبنى الهجوم على مرقد للشيعة في أفغانستان

ضحية القرضاوي: فقيه الإخوان يوجه استخبارات الجماعة بتأديب معارضيه

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
بسنت حسن
على المحارة
أحمد سليم
إنها مصر
المزيد
ads

الثقافة

الإثنين أمسية شعرية بدار النخبة للنشر

"ضحكات هستيرية" على طاولة مركز الحرية للإبداع.. غدًا

غدًا.. مناقشة "النكبة والنازية" بجمعية محبي الفنون الجميلة

فاطمة ناعوت ترد على الجدل المثار حول مشاركة البابا في صالونها الثقافي

صفحتنا ع الفيس بوك