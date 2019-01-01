ويليامز تتأهل لثمن نهائي "ويمبلدون"

نجحت الأمريكية سيرينا ويليامز، المصنفة العاشرة عالميا، في تحقيق الفوز على الألمانية جوليا جورجيس، لتتأهل لثمن نهائي بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).



وفي ساعة واحدة و12 دقيقة تمكنت الأمريكية، البالغة من العمر 37 عاما، من الفوز على المصنفة الـ17 عالميا بنتيجة 6-3 و6-4.



وبهذا الفوز عبرت المصنفة الأولى سابقا لثمن نهائي البطولة البريطانية، حيث ستواجه الإسبانية كارلا سواريز.



وكانت كارلا سواريز فازت بدورها على الأمريكية لورين ديفيز بواقع 6-3 و6-3.