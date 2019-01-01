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رياضة

لوفتوس تشيك يجدد عقده مع تشيلسي حتى 2024

السبت 06/يوليه/2019 - 06:04 م
جريدة الدستور
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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي مساء اليوم السبت، تمديد عقد لاعبه روبن لوفتوس تشيك حتى عام 2024.

وأعرب تشيك عقب تجديد عقده - في تصريحات على الموقع الرسمي للنادي اليوم - عن سعادته لوجوده لمدة خمس سنوات أخرى، أملا في الفوز بالعديد من الألقاب مع الفريق، مؤكدا على عزمه علي تقديم كل ما لديه من أجل أن يكون لاعبا أساسيا مع تشيلسي.

ولعب تشيك "23 عاما " مع الفريق الأول لتشيلسي بمختلف المسابقات 72 مباراة وسجل 12 هدفا، وساهم في صناعة 10 أهداف.

وفاز اللاعب الإنجليزي بثلاثة ألقاب مع تشيلسي بواقع 2 دوري إنجليزي، ولقب الدوري الأوروبي 2019.
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