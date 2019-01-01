الإسباني رافاييل نادال يتأهل إلى دور الـ16 لبطولة "ويمبلدون" للتنس

صعد لاعب التنس الإسباني رافاييل نادال إلى دور الـ16 من بطولة "ويمبلدون"، ثالث البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام"، والتي تقام منافساتها على ملاعب نادي "عموم إنجلترا" حتى 14 يوليو الجاري.



وحقق نادال، المصنف الثاني عالميا والثالث في البطولة، الفوز في الدور الثالث اليوم السبت على حساب الفرنسي جو ويلفريد تسونجا بثلاث مجموعات نظيفة بواقع 6-2 و6-3 و6-2، لينتظر في الدور المقبل الفائز من مواجهة البرتغالي جواو سوزا والبريطاني دانييل إيفانز.



كما تأهل إلى الدور ذاته، الأمريكي تنيس ساندجرين بفوزه على الإيطالي فابيو فونيني بثلاث مجموعات نظيفة تفاصيلها 6-3 و7-6 و6-3، ليلاقي الأمريكي سام كويري في دور الـ16.



ولدى السيدات، تغلبت البريطانية جوانا كونتا على الأمريكية سلون ستيفنز في دور الـ32 بمجموعتين لواحدة بواقع 3-6 و6-4 و6-1، لتواجه في دور الـ16 التشيكية بترا كفيتوفا.