المبعوث الأمريكي: المحادثات الأخيرة مع طالبان كانت الأكثر إنتاجية

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد اليوم السبت، أن الجولة السابعة من محادثات السلام التي تجريها الولايات المتحدة مع حركة طالبان كانت ”الأكثر إنتاجية“ حتى الآن.



قال المفاوض الأمريكي إن ”الأيام الستة الأخيرة كانت الأكثر إنتاجية من بين الجولات التي أجريناها مع طالبان“.



وأضاف: ”لقد أحرزنا تقدمًا في كافة المسائل التي تتم مناقشتها“، وذلك عشية حوار بين الأطراف الأفغانية تستضيفه الدوحة الأحد.