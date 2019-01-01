تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك في قبرص

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه صباح اليوم في قبرص في إطار معسكر الفريق الخارجي، وقرر الجهاز الفني بقيادة خالد جلال الاكتفاء بالمران الصباحي حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد بعد خوض ودية أيل ليماسول القبرصي بالأمس، والتي خسرها الفريق برباعية مقابل ثلاثة أهداف.



وأدى اللاعبون تدريبات استشفائية بعد خوض مباراة الأمس الودية، ورفض الجهاز الفني خوض مران مسائي اليوم.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية يوم الاثنين المقبل في ثاني التجارب الودية خلال المعسكر الحالي.