أحمد أشرف يصل النمسا للانضمام لمعسكر الهلال السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي عن وصول أحمد أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الي النمسا للانضمام لمعسكر الإعداد الصيفي.



وأدى لاعبو فريق الهلال تدريباتهم صباح اليوم، السبت، في معسكرهم التدريبي المقام حاليا بالنمسا.

ويأمل الهلال في الاستعداد بشكل قوي للموسم المقبل من أجل تعويض جماهيره عن خسارة لقب الدوري لصالح النصر بالموسم المنقضي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" وصل لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم "أحمد أشرف" لمقر إقامة بعثة الهلال في النمسا ؛وذلك بعد إنهاء استخراج تأشيرة الدخول للأراضي النمساوية".

ويواصل الزعيم تدريباته صباح يوم الأحد على فترتين صباحية ومسائية.