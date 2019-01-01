وزير الرياضة يتفقد ستاد القاهرة الدولي

حرص وزير الشباب والرياضة على تفقد ستاد القاهرة الدولي بعد ظهر اليوم قُبيل مباراة المنتخب الوطني مع منتخب جنوب افريقيا في إطار دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 والتي ستقام في تمام التاسعة من مساء اليوم.



وشملت الجولة تفقد المركز الصحفي للبطولة، بالإضافة إلى مدرجات الجماهير للإطمئنان على آخر الاستعدادات لمباراة اليوم.