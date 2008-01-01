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رياضة

فرانس فوتبول تسلط الضوء على "لاعبي الظل" في المنتخب المصري

السبت 06/يوليه/2019 - 05:54 م
جريدة الدستور
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سلطت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية اليوم السبت، الضوء على اللاعبين المميزين في المنتخب المصري لكرة القدم خلال منافسات الأمم الأفريقية (كان 2019) والتي تستضيفها أرض الكنانة حتي 19 يوليو الجاري، خاصة قبيل اللقاء المرتقب مساء اليوم أمام منتخب جنوب أفريقيا والملقب ب (بافانا بافانا) في الدور ال16 للبطولة.

واختارت "فرانس فوتبول" 5 لاعبين من المنتخب الوطني، حيث لقبتهم بـ"لاعبي الظل"، في إشارة إلى قلة الاهتمام من جانب الجماهير والإعلام بما يقدمه ذلك الخماسي وهم الحارس محمد الشناوي وأحمد المحمدي ومحمود علاء وأيمن أشرف وعبد الله السعيد.

1- محمد الشناوي
وصفت المجلة الفرنسية حارس مرمى المنتخب الوطني بأنه "أفضل بديل للأسطورة المعتزل عصام الحضري"، حيث امتدحت تألقه في مباريات منتخب مصر الثلاثة وخاصة أمام أوغندا.

وأضافت أن الشناوي يعتبر الحامي الأول لعرين الفراعنة، حيث رأت أنه بارع في الالتحامات الهوائية وبين الخشبات الثلاث.

2- أحمد المحمدي
اللاعب الذي شارك في بطولتي أمم أفريقيا 2008 و2010 وفاز بهما مع منتخب مصر، يمتلك خبرة كبيرة الآن وهو يحمل شارة القيادة للمنتخب المصري.

وصار لاعب أستون فيلا الحالي يسجل أهدافًا بعدما أحرز هدفين في شباك الكونغو وأوغندا، لكنه أيضًا لا ينسى مهامه الدفاعية وهو مامكن المنتخب الوطني من الإبقاء على شباكه نظيفة.

3- محمود علاء
المجلة الفرنسية أكدت أن علاء الفائز مع الزمالك ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية في مايو الماضي، يظهر في البطولة كأفضل العناصر المفاجئة للمنتخب الوطني.

وأضافت أن علاء أصبح رمزًا للصلابة الدفاعية ولم يفشل أبدا في المهام الموكلة إليه من قبل المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني خافيير أجيري.

4- أيمن أشرف
وصفته المجلة بأنه أقل شهرة من أحمد المحمدي، لكنها أكدت أيضًا أنه من أكثر اللاعبين المتابعين من قبل المصريين في البطولة.

وأضافت أن تعاون أشرف مع محمود حسن "تريزيجيه" أثمر عن خطورة كبيرة للمنتخب الوطني في مبارياته الثلاث بالبطولة حتى الآن.

5-عبد الله السعيد
وفي ظل وجود تريزيجيه ومحمد صلاح، يجد عبد الله السعيد نفسه في وضع يتيح له القيام بلوحة فنية جميلة. فتنقله الدائم وجهوده الكثيرة المبذولة خلال فترة فقدان الكرة وصيحاته لازملائه تمنح الهجوم ديناميكية في خط لا يزال يبحث عن الكمال. ولم يجد بعد طريقه للشباك خاصة بعد محاولاته خلال لقاء زيمبابوي الذي انتهي بفوز مصر بهدف نظيف.
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