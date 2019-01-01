مؤتمر صحفي لمالي وكوت ديفوار في ستاد السويس غدا

تقرر ان يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مالي مع كوت ديفوار في للدور ثمن النهائي من منافسات كأس الأمم الأفريقية في ستاد السويس غدا الأحد.



ويبدأ المؤتمر الصحفي في تمام الثانية عشر ظهرا بحضور المدير الفني لمنتخب مالي محمد مجاسوبا بصحبة أحد لاعبي الفريق.



فيما يحضر مدرب الأفيال ابراهيما كمارا في تمام الثانية عشر ونصف ظهرا عقب مؤتمر مدرب نسور مالي.



وتلتقي مالي مع كوت ديفوار الإثنين في تمام الساعة السادسة مساء على ستاد السويس في الدور ثمن النهائي للكان ٢٠١٩.