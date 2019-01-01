البردويل: "حماس" جاهزة للتطبيق الفوري لمبادرة إنهاء الانقسام

عقدت دوائر الشباب والطلاب بالفصائل الفلسطينية، لقاءً اليوم السبت، مع صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية بعد المبادرة التي أطلقها لإنهاء الانقسام وإتمام عملية المصالحة.



واستعرض البردويل جولات المصالحة السابقة وأبرز العقبات التي واجهتها والوضع السياسي الداخلي والخارجي والتهديدات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.



وأكد أن ما جاء في مبادرته التي قدمها من توجهات المكتب السياسي لحماس، أن الحركة منفتحة وجاهزة للتطبيق الفوري لإنهاء صفحة الانقسام، وبناء حالة من التوافق مع مكونات مجتمعنا المختلفة، والعمل على التخلص من الآثار السلبية للماضي وخلق أجواء إيجابية تؤسس لمستقبل ينعم به أطفالنا وأبناء شعبنا وقضيتنا.



وقال إن الحالة الوطنية الوحدوية كان لها أثر عظيم في مسيرات العودة والغرفة المشتركة لفصائل المقاومة والحملة الوطنية الشعبية في التصدي لصفقة القرن، ويجب أن تستثمر ويجب أن تحقق حالة تراكمية إيجابية لها.



من جانبهم، رحب ممثلي دوائر الشباب والطلاب بهذه المبادرة الوطنية بإمتياز في أوضاع صعبة تمر بها القضية الفلسطينية وتم الحديث عن جملة من الفعاليات والأنشطة الشبابية والطلابية وانتخابات مجالس الطلبة في الجامعات وكان هناك إيجابية عالية في الحوار على أن يستكمل مع باقي الفصائل للبدأ في هذه الخطوات.



وأطلق البردويل، أمس الجمعة، مبادرة لإنهاء الانقسام، عن طريق الحوار المباشر دون وساطات أو شروط مسبقة، والسعى لانتخابات شاملة على أساس الشراكة الوطنية.



وأضاف البردويل أن تكون المحادثات سرية، وبعيدة عن وسائل الإعلام، على أن يتم خلالها وقف التراشقات الإعلامية، والاعتقالات السياسية من الجانبين، وكذلك مناقشة كافة البنود التي تم وضعها في أوقات سابقة، وتحديد آلياتها.