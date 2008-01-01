أولمبياكوس اليوناني يضم يوسف العربي

انتقل المغربي يوسف العربي نجم نادي الدحيل القطري الي صفوف نادي أولمبياكوس اليوناني خلال الصيف الجاري.



العربي صاحب الـ 32 عامًا وقع مع أولمبياكوس لمدة 3 مواسم قادمة.



يوسف العربي كان قد ظهر بمستوي مميز مع الدحيل خلال 3 مواسم حيث شارك في 74 مباراة سجل فيهم 87 هدف.



يذكر أن العربي كان قد بدأ مسيرته في صفوف كاين الفرنسي عام 2008 قبل الانتقال الي نادي الهلال السعودي وبعدها الى غرناطة الإسباني ومنه الي الدحيل القطري.