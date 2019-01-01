تقارير برازيلية: داني ألفيس قد يعود للدوري الإيطالي

كشفت تقارير برازيلية بحسب شبكة "UOL Esporte" عن وجود عرض إيطالي جديد لـ"داني ألفيس" من أجل العودة مرة أخرى إلى الكالتشيو في الموسم المقبل.



وأعلن البرازيلي قبل أيام عن عدم توصله لاتفاق مع باريس سان جيرمان، للاستمرار وتوقيع عقد جديد مع الفريق، مفضلًا البحث عن تحد جديد في مسيرته الكروية.



وبحسب الشبكة الشهيرة، هناك عرض من قبل إنتر ميلان للتعاقد مع اللاعب الذي سبق له ولعب بالدوري الإيطالي لمدة موسم وحيد بقميص يوفنتوس.



وقدم النيراتزوري عرضًا لمدة موسمين لـ"ألفيس"، وتؤكد الشبكة أن الراتب المادي المعروض على البرازيلي، قد يجعل مدافع السامبا يوافق على الانتقال إلى "جوسيبي مياتزا".



جدير بالذكر أن "ألفيس" سيلعب مساء يوم غد الأحد في تمام الساعة العاشرة أمام بيرو في نهائي كوبا أمريكا 2019.