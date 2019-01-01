بينافينتي: قادرون على هزيمة البرازيل في نهائي كوبا أمريكا

أجرى البيروفي كريستيان بينافينتي، مهاجم فريق بيراميدز ومنتخب بيرو، حوارًا مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، تحدث من خلاله عن حظوظ منتخب بلاده في التتويج بلقب كوبا أمريكا.



ويواجه المنتخب البيروفي نظيره البرازيلي، غدًا الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ماراكانا" في نهائي كوبا أمريكا 2019 المُقامة بالبرازيل.



وقال بينافينتي: "نحن أصحبنا أقوي، في الماضي بيرو كانت تسقط في المباريات المهمة، لقد تقدمنا خطوة إلى الأمام، لدينا هوية، وهذه المجموعة تلعب مع بعضها البعض مُنذ فترة".



وأضاف: "أعتقد أننا قادرين على تحقيق الفوز على البرازيل، لقد خسرنا منهم بخماسية في مرحلة المجموعات، ولكن لقد تعلمنا من الأخطاء، وفزنا بالفعل على تشيلي وأوروجواي، لماذا لا نفوز على البرازيل؟".



وواصل: "الجيل الحالي أفضل من خلال جيل الثمانينات، وذلك واضح من خلال النتائج وطريقة اللعب، لم نتأهل لكأس العالم مُنذ فترة، وكذلك لم نصل إلى نهائي في بطولة".



وأنهى تصريحاته: "أنا أشعر بالآسف لأنني لست في المنتخب الوطني، لأنني كنت معهم مؤخرًا، لكن أنا أريد العودة قريبًا، أنا في مصر من أجل ذلك، أقدم هُنا كل ما لدّي من أجل العودة إلى بيرو، وفي نفس الوقت استمتع بما نفعله على التليفزيون".