لوكا زيدان يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مستقبله مع ريال مدريد

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنّ "لوكا زيدان" حارس مرمى فريق ريال مدريد، قد اتخذ قرارًا بالرحيل عن صفوف النادي الملكي، في سوق الانتقالات الصيفي.



وبحسب الصحيفة، فإن "لوكا" يريد مغادرة ريال مدريد، من أجل أنّ يلعب بصفة أساسية، حيث كان من المفترض أنّ يكون الحارس الثاني لـ"تيبوا كورتوا" في الموسم المُقبل.



وأوضحت الصحيفة أنّ "لوكا" لديه عرض من أحد أندية الدرجة الثانية وهو فريق فوينلابرادا الإسباني.



وأشارت الصحيفة إلى أنّ نجل "زيزو" والذي يريد الرحيل، سينضم على سبيل الإعارة إلى فوينلابرادا.