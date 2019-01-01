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رياضة

قاسم باشا يبدأ الاستعدادات للموسم الجديد دون تريزيجيه

السبت 06/يوليه/2019 - 05:47 م
جريدة الدستور
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بدأ نادي قاسم باشا المنافس في الدوري التركي الاستعدادات لبداية الموسم القادم تحت قيادة مدربه العائد من جديد "كمال أوزديس".

وشارك في التدريبات اللاعب الدولي المصري "كريم حافظ"، الذي توصل لاتفاق مع ناديه التركي وبموافقة وادي دجلة على مد فترة إعارته لمدة موسم آخر.

ولكن تغيب عن تدريبات قاسم باشا الجماعية الثنائي الإفريقي، "محمود حسن تريزيجيه" و"فودي كويتا" بسبب تواجدهما مع منتخبي مصر وغينيا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، بحسب صحيفة "Sporx" التركية.

جدير بالذكر أن "تريزيجيه" من الممكن أن يرحل عن الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، خاصة مع وجود عرض قوي من طرف جلطة سراي بطل الدوري.

وكان قاسم باشا قد أنهى بطولة الدوري التركي في الموسم الماضي بالمركز الرابع عشر.
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