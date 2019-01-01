تشكيل مباراة الكاميرون ونيجيريا في أمم إفريقيا

أعلن منتخبا الكاميرون ونيجيريا تشكيلتي فريقهما في المباراة التي ستجمعهما اليوم في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا.



وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب ستاد "الإسكندرية".



ويبدأ المدرب "كلارينس سيدورف" مدرب الكاميرون المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: أونانا.



الدفاع: بانانا، نجادو، ماندجيك.



الوسط: فاي، أويونجو، مالونج، نيجي، موتينج.



الهجوم: باسوجوج، باهوكين.



بينما يبدأ "جيرنوت روهر" مدرب نيجيريا المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: أكيبي.



الدفاع: أينا، أوميرو، إيكونج، أوازيم.



الوسط: إيتيبو، نديدي، إيوبي.



الهجوم: احمد موسى، إيجالو، سيمون.