تقارير: ريال مدريد قد يستعين بتوتي في منصب إداري

كشفت تقارير صحفية، أنّ نادي ريال مدريد الإسباني، يريد ضم "فرانشيسكو توتي" أسطورة نادي اي سي روما الإيطالي، والمدير العام السابق للنادي، ليشغل منصب إداري مع النادي الملكي.



"توتي" كان غادر الجيالوروسي، مُنذ شهر بعد 30 عامًا مع الذئاب، متقدمًا باستقالته من منصب المدير العام، كما رفض تولى منصب المدير الرياضي خلفًا للإسباني "مونشي".



وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، نقلًا عن صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن "فلورنتينو بيريز" رئيس ريال مدريد، عرض على "توتي" أنّ يكون سفيرًا للنادي.



وأشارت الصحيفة إلى أنّ "توتي" يفكر في العرض بشكل جدي، وقد يوافق على العمل مع النادي الملكي، بعدما فشل في ذلك عندما رفض الانتقال للنادي الملكي عام 2004.



وأوضحت الصحيفة أنّ "توتي" لديه عروض أخرى لتولي مناصب إدارية في الإتحاد الإيطالي لكرة القدم، وسامبدوريا وكذلك عرض من قطر.