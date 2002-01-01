غدا.. الجمعية العامة لمنظمة السيدات الأول بإفريقيا تعقد اجتماعاتها بالنيجر

تعقد الجمعية العامة الـ23 لمنظمة سيدات أفريقيا الأول اجتماعاتها بعاصمة النيجر نيامى غدا الأحد تحت شعار (التعاون في التحولات الإفريقية.. مواجهة متطلبات السكان الأكثر احتياجا).



وتتضمن اجتماعات الجمعية العامة عقد حوارين يتناولان الرؤية الاستراتيجية لسيدات إفريقيا الأول 2019 - 2023 تجاه التحديات الحالية، والقيمة المضافة للشراكات الجديدة.



وكانت سيدات إفريقيا الأول قد شكلت منظمة سيدات إفريقيا الأول لمكافحة الإيدز عام 2002 بهدف توحيد الأصوات لحماية الرجال والنساء والأطفال في أكثر المناطق تعرضا للإصابة بمرض الإيدز بالقارة الإفريقية.



ومن المقرر أن يطلق زعماء الدول المشاركين بالقمة الأفريقية الاستثنائية بنيامى عاصمة النيجر غدا الأحد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التى دخلت حيز التنفيذ في 30 مايو الماضي.