ساري يبلغ إدارة يوفنتوس قراره بشأن رحيل كوستا وديبالا

أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن ماوريسيو ساري المدرب الجديد ليوفنتوس طلب من إدارة النادي عدم التفريط في الثنائي ديبالا ودوجلاس كوستا.



ساري في المؤتمر الصحفي الأول له مع البيانكونيري، تحدث قائلًا بأنه من الصعب التخلي عن الثنائي، مشيرًا إلى أنه قد يعتمد عليهما.



الصحفي الإيطالي "دي ماريزيو" الموثوق بشبكة "سكاي " الإيطالية، أكد بأن ساري سيعتمد على الثنائي بشكل كبير في الموسم المقبل، بجانب كريستيانو رونالدو في الهجوم.



وأشارت التقارير، إلى أن ساري اجتمع مع إدارة النادي وأبلغهم برفضه رحيل الثنائي أيًا كان السعر المقدم لهم، وعدم أدراجهم في أي صفقة تبادلية.



