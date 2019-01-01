الدوري الإيطالي يوثق انتقال مدافع ريال مدريد رسميًا إلى ميلان

وثقت رابطة الأندية الإيطالية عقود انتقال "ثيو هيرنانديز" مدافع ريال مدريد رسميًا إلى صفوف ميلان بالميركاتو الصيفي الحالي.



وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن عقد اللاعب الفرنسي الشاب مع الروسونيري سيكون حتى 5 سنوات مقبلة، بمقابل مادي قيمته 20 مليون يورو.



وفشل "هيرنانديز" في حجز مكان أساسي مع الملكي بعد موسمين من انتقال إلى "سانتياجو برنابيو" قادمًا من أتلتيكو مدريد، وخرج بالموسم الماضي على سبيل الإعارة إلى صفوف ريال سوسيداد لعدم الحاجة لجهوده.



حتى الآن، لم تعلن الصفقة رسميًا من جانب الناديين الإسباني والإيطالي ولكن توثيق العقود يعني أن هناك اتفاق قد تم بين جميع الأطراف حول انتقال اللاعب.



وخرج "ثيو" من جميع خطط ريال مدريد للموسم المقبل ومدربه "زين الدين زيدان"، بعد التعاقد مع مواطنه "فيرلاند ميندي" من صفوف أولمبيك ليون ليكون بديلُا مناسبًا لـ"مارسيلو".