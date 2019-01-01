الليلة.. آخر عروض "3 أيام في الساحل" بالسعودية

يسدل العرض المسرحي "3 أيام في الساحل" ستاره لتكون آخر عروضه، مساء اليوم السبت، بالمملكة العربية السعودية.



واستمر عرض المسرحية لمدة أربعة أيام، حيث انطلق أول عروضها، الأربعاء الماضي 3 يونيو، ضمن فعاليات موسم جدة بالسعودية.



ومن المقرر أن يعود صناع المسرحية خلال الأيام المقبلة لتقديم العرض من جديد على خشبة مسرح "كايرو شو" بالقاهرة.



ويشهد هذا العرض عودة نجم الكوميديا محمد هنيدي إلى المسرح بعد غياب دام لأكثر من 15 عامًا.



ويشارك في بطولة المسرحية كل من بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت وندا موسي ومحمد محمود، وهو من إخراج مجدي الهواري.