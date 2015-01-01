"الاستعلامات": السيسي وقادة إفريقيا يطلقون اتفاقية تحرير التجارة بـ"قمة النيجر"

قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لجمهورية النيجر، تأتي في سياق اهتمام السياسة المصرية في السنوات الأخيرة بتعزيز العلاقات مع دول القارة الإفريقية، وهو الاهتمام الذي تضاعف مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي اعتبارًا من العاشر من فبراير الماضي.



وجاء في التقرير الذي أعدته الهيئة العامة للاستعلامات، أن الرئيس السيسي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، سيحضر اجتماعًا تنسيقيًا لقادة إفريقيا، طبقًا لما أعلنه الرئيس في 11 فبراير الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عقب تسلمه رئاسة الاتحاد الإفريقى، حيث قال: "إن هذا العام هو الأول الذى لن يشهد قمة صيفية، لقادة الاتحاد الإفريقي، والتى سيستعاض عنها باجتماع تنسيقى على مستوى القادة، بنيامي، عاصمة دولة النيجر، بدعوة من الرئيس محمد أيسوفو رئيس النيجر".



وأضاف الرئيس، خلال المؤتمر الصحفي، الذى عقد بقاعة نيلسون مانديلا بمقر الاتحاد الإفريقى لإعلان توصيات القمة الإفريقية: "سيركز الاجتماع التنسيقى على النهوض بالتعاون الإقليمي، ويعقد على مستوى القمة بين ترويكا إدارة الاتحاد ورؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية".



وأضاف التقرير، أن هذه القمة الإفريقية الاستثنائية التي تستضيفها عاصمة النيجر، يومى السابع والثامن من يوليو الجارى، تشكل نقطة تحول فى مسار التعاون الاقتصادى لدول القارة السمراء، حيث سيتم إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية– التى أقرتها برلمانات 24 دولة إفريقية من إجمالى 52 دولة موقعة عليها ودخلت حيز التنفيذ فى الثلاثين من مايو الماضى- حدثًا تاريخيًا لإفريقيا تحت رئاسة مصر.



وأشار إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية تهدف لزيادة حجم التجارة البينية الإفريقية من 17 ٪ إلى 60 ٪ بحلول عام 2022، وتقليص السلع المستوردة بشكل رئيسى وبناء القدرات التصنيعية والإنتاجية وتعزيز مشروعات البنية التحتية بالقارة الإفريقية.



"مصر والنيجر"..

قال تقرير الهيئة العامة للاستعلامات: على المستوى الثنائي، فإن لقاء الرئيس السيسى برئيس النيجر محمد إيسوفو ليس هو اللقاء الأول، حيث سبق أن عقد الرئيسان لقاء قمة بينهما فى أكتوبر عام 2015 فى العاصمة الهندية نيودلهى على هامش مشاركتهما فى أعمال القمة الثالثة لمنتدى "الهند- إفريقيا" بنيودلهي، كما زار رئيس النيجر، مصر عام 2018، وشارك في منتدى إفريقيا بشرم الشيخ.



"علاقات متجذرة"..

تعود العلاقات بين مصر والنيجر فى العصر الحديث إلى أكثر من نصف قرن، حيث ساندت مصر النيجر وأيدت حصولها على استقلالها من الاحتلال الفرنسى، مثلما وقفت دومًا مع كل حركات التحرر الإفريقية، وكان الرئيس الأول للنيجر وقائد استقلالها الحاج "هامانى ديوري" صديقًا مقربًا من الزعيم جمال عبد الناصر، حيث قام ديورى بزيارة تاريخية إلى مصر عقب استقلال بلاده، عبر خلالها عن اعتزاز بلاده بالروابط التاريخية القديمة مع مصر، والرغبة فى استعادتها، بعدما عزل الاستعمار الفرنسى النيجر سنوات طويلة عن بقية شعوب القارة، وأكد الرئيسان تأييدهما المطلق لكل الشعوب الإفريقية التى تناضل من أجل الاستقلال.



وقد بدأت العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين مصر والنيجر عام 1969، حيث افتتحت مصر سفارتها على مستوى القائم بالأعمال، ثم تم رفع مستوى التمثيل على مستوى السفراء عام 1973، وتم تعيين سفير للنيجر بالقاهرة عام 1976.



وطبقًا لتقرير هيئة الاستعلامات، فقد قطعت النيجر خلال حرب أكتوبر 1973 تنفيذًا لقرار دول منظمة الوحدة الإفريقية، العلاقات مع إسرائيل، وعن العلاقات بين الدولتين يقول "سلام الموجري" الكاتب والباحث بالنيجر، "إن النيجر تربطها علاقات إخاء وتعاون بمصر منذ فجر الاستقلال عن فرنسا فى العام 1960م، وأثار مصر وأياديها البيضاء شاهدة فى النيجر على عمق ومتانة هذه العلاقة، وبرج النصر(مملوك لشركة النصر للاستيراد والتصدير المصرية) فى قلب العاصمة نيامى، والذى تم تدشينه عام 1967م لأكبر دليل، وكان أعلى مبنى فى عموم النيجر وليس فى نيامى فقط، والنيجر تؤمل الخير الكثير والنجاح الكبير لمصر فى هذه الفترة الهامة والحساسة، مضيفًا: "تأمل النيجر من مصر خلال رئاستها الاتحاد الإفريقى 2019، معالجة القضايا العالقة وتلبية تطلعات الأمة الإفريقية بمزيد من الاندماج وإزالة العقبات أمام مصالح ومنافع شعوب إفريقيا".



وفي السنوات الأخيرة، توطدت العلاقات بين مصر والنيجر، وتوالت الاتصالات بين البلدين، كان أبرزها اللقاءات المتتالية بين الرئيسين السيسى وإيسوفو.



ففى 27 أكتوبر 2015، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية النيجر محمد إيسوفو، على هامش مشاركتهما فى أعمال القمة الثالثة لمنتدى "الهند- إفريقيا" بنيودلهي، وخلال اللقاء، أعرب رئيس النيجر عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر فى كل المجالات، كما أعرب عن تقدير بلاده للدعم الفنى الذى تقدمه مصر فى مجالات التدريب وبناء القدرات، منوهًا فى الوقت ذاته بالدور الذى يقوم به الأزهر الشريف فى تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين.



من جانبه، أكد الرئيس السيسى حرص مصر على الإسهام فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى النيجر، معربًا عن استعداد مصر لاستقبال مزيد من الكوادر النيجرية للمشاركة فى برامج بناء القدرات التى تشرف على تنفيذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى المجالات المختلفة، وذلك وفقًا لاحتياجات الجانب النيجري.



وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، أكد الرئيس وقوف مصر إلى جانب النيجر، وإدانتها للأعمال الإرهابية التى تتعرض لها، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، الذى يمثل تحديًا مشتركا للبلدين فى الوقت الراهن، مشيدًا بدور الأزهر الشريف فى نشر تعاليم الإسلام السمحة ومواجهة الأفكار المتطرفة والتيارات التكفيرية.



وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الإقليمية فى المنطقة، حيث أشار الرئيس إيسوفو إلى حرص بلاده على التنسيق مع مصر بشأن أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بانعكاسات الأوضاع الأمنية فى ليبيا على الأمن القومى للبلدين باعتبارهما دولتى جوار مباشر لليبيا.



وفي ديسمبر 2018، شارك رئيس جمهورية النيجر محمد إيسوفو فى منتدى إفريقيا 2018 بشرم الشيخ، ووجه فى كلمته فى افتتاح المنتدى، التحية للرئيس السيسى والقيادة المصرية لتنظيم وعقد منتدى إفريقيا لعام 2018، مثمنًا فى الوقت ذاته فكرة إنشاء منطقة الحرة للتجارة الإفريقية، وذلك بعد عملية طويلة من المفاوضات، مضيفًا أن هذا التجمع يُعد فرصة كبيرة لإرساء أسس تحقيق التكامل والنجاح فى إفريقيا.



وفى مارس 2016، استقبل الرئيس السيسى، السيدة عائشة بومالا وزيرة خارجية النيجر، وقد سلمت حينها الرئيس السيسى رسالةً من رئيس النيجر وجّه له خلالها الدعوة لحضور حفل تنصيبه، ونوهت الوزيرة إلى حرص الرئيس النيجرى على إيفادها لتسليم الرسالة للسيد الرئيس تعبيرًا عن عميق تقديره واحترامه للقيادة السياسية المصرية، وما حققته من إنجازات سياسية واقتصادية خلال فترة وجيزة، وقد رحب الرئيس بوزيرة خارجية النيجر، وطلب نقل تحياته وتهنئته للرئيس النيجرى محمدو إيسوفو بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا حرص مصر على المشاركة فى حفل التنصيب بوفد رفيع المستوى.



وقد حرص الرئيس إيسوفو على لقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال مشاركته بمؤتمر السلام العالمى الذى عُقد فى سبتمبر 2017 فى مدينة مونستر بألمانيا، وأشاد إيسوفو خلاله بخطاب فضيلة الإمام الأكبر فى مؤتمر طرق السلام، مقدِّرًا حديث فضيلته عن المسلمين كما وجه رئيس النيجر الدعوة لشيخ الأزهر لزيارة بلاده.



كما التقى وزير الخارجية سامح شكرى مع وزير خارجية النيجر كالا أنكوراو، على هامش الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية الاستثنائية المنعقدة فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2018، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك، وأشاد الوزير سامح شكرى بالعلاقات التاريخية بين مصر والنيجر، معربًا عن تقدير مصر للأهمية الكبيرة التى تحتلها النيجر فى منطقة الساحل الإفريقى ذات الاتصال المباشر بالأمن القومى المصرى.



بالإضافة إلى موضوعات الاتحاد الإفريقي، وثمن شكرى الجهود التى تقوم بها حكومة النيجر لإنعاش اقتصاد بلادها، وتشجيع الاستثمار، مشيرًا فى هذا الصدد إلى استعداد مصر للإسهام فى اقتصاد النيجر من خلال الشركات المصرية العاملة فى الدول الإفريقية، كما أكد على اهتمام مصر بالتعاون مع الأشقاء فى النيجر فى مجال بناء القدرات، كما أكد على اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع الأشقاء فى النيجر فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة فى منطقة الساحل، مستعرضًا الجهود المصرية فى هذا الشأن.



"علاقات تجارية واقتصادية"..

تناول تقرير الهيئة العامة للاستعلامات العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن السيارات ومستلزماتها تتصدر واردات النيجر من مصر، ثم المخصبات الزراعية والزيوت والعطور، والمعدات الطبية وغيرها.



وتأمل البلدان خلال الفترة المقبلة فى مضاعفة حجم التجارة بينهما، والتى لا ترقى إلى العلاقات والقواسم الكبيرة المشتركة بين البلدين، حيث يجمعهما عضوية العديد من المنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية، كما أن النيجر عضو أساسى فى مفوضية الاتحاد الاقتصادى والنقدى لدول غرب إفريقيا (الايموا) والذى يُعد أحد أهم محاور التوجه المصرى لتدعيم العلاقات الاقتصادية من خلال بوابة غرب إفريقيا، وكذلك النيجر عضو فى الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)، والذى تتمع فيه مصر بصفة عضو مراقب.