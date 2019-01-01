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فن

مي الحريري تشارك في مهرجان الشوف بدبي

السبت 06/يوليه/2019 - 04:14 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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تستعد المطربة اللبنانية مي الحريري، لإحياء حفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان الشوف في دبي، السبت الموافق 20 يوليو الجاري، في نادى بتلون، وتقدم خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور.

من ناحية أخرى، كانت المطربة اللبنانية تعرضت لهجوم شرس من قِبل ابنة الفنانة هيفاء وهبي وجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب ظهور "مي" بمقطع فيديو لتهاجم هيفاء، مؤكدة أن الأخيرة تشعر دائمًا بالغيرة منها، ووجهت لها اتهامًا صريحًا بادعائها المرض، إذ ظهرت مي وهي تقول: "الفنانين بيموتوا حالهم وبعدين يتركوا ويطلعوا يقولوا الحمد لله اشتقتلكم، وساعة مرضنا وساعة كبد وأشياء أخرى خلاص بقى".
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