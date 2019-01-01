"روسيا اليوم" تنفي انفجار سيارة مفخخة قرب وزارة جيش الاحتلال

نفت مراسلة شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، منذ قليل، انفجار سيارة مفخخة، بالقرب من مبنى وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب.



وأكدت مراسلة الشبكة الروسية لدى الاحتلال، أن الأمر عبارة عن شائعة تتناقلها بعض وسائل الإعلام الغربية.



وقالت مراسلة قناة "فرانس 24" الفرنسية، اليوم السبت، إن هناك انفجار سيارة مفخخة بالقرب من وزارة جيش الاحتلال في تل أبيب، دون مزيد من التفاصيل.