"القابضة للنقل": لا زيادة في أسعار النقل البري حاليًا

كشف اللواء صلاح الدين حلمي، رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - أن شركات نقل الركاب الثلاث التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري "شرق الدلتا للنقل والسياحة، غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة، الصعيد للنقل والسياحة" تعمل على إجراء دراسة نحو اقتصاديات التشغيل السوقية الحالية لكل خط من خطوط شركات نقل الركاب الثلاث في ظل ارتفاع أسعار الوقود الأخيرة.



وأضاف "حلمي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن شركات نقل الركاب الثلاث تعمل حتى الآن بالأسعار السارية قبل زيادة أسعار الوقود لحين الانتهاء من الدراسة، موضحًا أنه عقب الانتهاء من الدراسة سيتم إعلان موقف تسعير شركات النقل البري في المحافظات.



وتتولى شركات قطاع الأعمال في النقل البري عمليات نقل المواطنين بين المحافظات وتخفف الضغط بصورة كبيرة علي قطارات السكة الحديد.



وكانت الحكومة قد أجرت تحريكًا لأسعار الوقود ضمن خطة الشريحة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسيره بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.