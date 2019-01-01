الأزهر كلمة السر.. تاريخ العلاقات الثقافية بين مصر والنيجر

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، متوجهًا إلى النيجر للمشاركة في القمة الإفريقية الاستثنائية، والتي ستعقد خلال يومي 7 و8 يوليو الجاري في نيامي بالنيجر، وذلك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.



وترصد "الدستور" العلاقات الثقافية بين مصر والنيجر.



توجد بالنيجر بعثة أزهرية قوامها 44 شيخًا يرأسهم رئيس البعثة ويعملون فى محافظات النيجر الثمان.



تعمل مصر مع جامعة عبده مأمونى على إقامة "كلية للغة العربية والإسلامية والتربية" بهدف توطين اللغة العربية بالنيجر، وسوف يقوم البنك الإسلامى للتنمية بتمويل إقامتها بمبلغ 6 ملايين دولار، والسفارة تسعى لإقامة مركز للمصريات كان قد توقف منذ نحو ثلاثة أعوام.



تسعى مصر منذ وقت قريب بناء على طلب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لإقامة معهد أزهرى على غرار المعهد الأزهرى فى "شيوتا" المركز الروحى للطريقة التيجانية بالنيجر.



تقوم مصر بالتواصل مع كافة المسئولين عن العمل الدعوى والتعليمى دعما للأخوة الإسلامية وتوطينا للغة العربية من خلال تمتين العلاقات مع نقابة مدرسى اللغة العربية وحاملى الثقافة العربية ورجال التعليم العربى بوزارتى التعليم الأساسى والعالى إضافة للخليفة التيجانى.







