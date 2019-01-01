السبت 06 يوليه 2019 الموافق 03 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

القبلة

"سفراء الهداية" بالأزهر تنظم دورة توعوية حول الإلحاد وشبهاته

السبت 06/يوليه/2019 - 04:00 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
طباعة
بدأت فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها جمعية سفراء الهداية للطلاب الوافدين بالأزهر، تحت عنوان "التيار الإلحادي وشبهاته حول العقيدة الإسلامية"، بمقر الجمعية بزهراء مدينة نصر، وتستمر حتى 13 يوليو الجاري، ويحاضر في الدورة الدكتور إبراهيم شعيب، عضو هيئة التدريس بالأزهر، والدكتور عبدالرحمن شلبي، أستاذ الأديان والمذاهب بجامعة الأزهر، والدكتور محمد عايدي، أستاذ الأديان والمذاهب بجامعة الأزهر.

وتدور محاضرات الدورة الأربع حول تعريف الإلحاد، والمقدمات الأولية له، ونقد أصول منهج الاستدلال عند الملاحدة، والظهور التاريخي للإلحاد، وشبهات الملحدين والرد عليها.

من جهته، قال الدكتور محمد عايدي، أستاذ الأديان والمذاهب بكلية الدعوة بجامعة الأزهر: يتصور أبناء المسلمين حول موضوع الإلحاد أمرين، الأول: إن الإلحاد يمثل حالة استثنائية لا تمثل نسبة في المجتمعات، وهذا غير صحيح، لأن الإلحاد يمثل نسبة كبيرة.

وأضاف: إن آخر إحصائية تشير إلى أن الملحدين يمثلون 2% من عدد البشرية في العالم، ففي أوروبا نسبة الملحدين 20%، وفرنسا 40%، وبريطانيا 25%.

وتابع: الأمر الآخر يرى أصحابه أن الإلحاد كان مرتبطا بالشيوعية، فلما اندثر المذهب الشيوعي ضعف الإلحاد، ولا حاجة لنا في دراسة هذا التيار الفكري، وهذا أيضا تصور خاطئ لأن الإلحاد انتشر بشكل كبير في الدول الأوروبية.

وأشار عايدي إلى أن هناك ظاهرة نراها أحيانا في بعض الأوساط الشبابية، وهي تفاخرهم بأنهم ملحدون، وكأن ادعاء الإلحاد قد صار موضة القرن.

وطالب الأخير المؤسسات الدينية بتكاتف الجهود لمواجهة الإلحاد لأنه أصبح ظاهرة خطيرة تحتاج إلى دراسة وحماية شباب الأمة منها.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

رسميًا.. مجلس الوزراء يقر الأسعار الجديد للمنتجات البترولية.. بنزين 92 بـ8 جنيهات

منذ حوالي 6 ساعات

إيران تهدد باحتجاز ناقلة نفط بريطانية

منذ أقل من ساعتين

"أمك صاحبتي".. سيارة تخدش حياء المواطنين بشوارع المنصورة

منذ حوالي 23 ساعة

حارس زيمبابوي المتهم بالتفويت لـ"الكابتن": أفكر في الانتحار

ads

الصور

image description

حزن لاعبى المغرب وفرحه بنين

image description

100 صورة ترصد توديع المغرب لأمم افريقيا

image description

"بحر وشمس"..راموس يواصل استجمامه مع أسرته على شواطئ الغردقة (صور)

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

ads

الأكثر قراءة

بالأرقام والتواريخ.. مراحل زيادة أسعار الوقود في 5 سنوات

"أمك صاحبتي".. سيارة تخدش حياء المواطنين بشوارع المنصورة

بعد عودته من السفر.. شاب يقتل والدته بطريقة مروعة فى قنا

الونش أحدث ضحايا المنتخب الوطني بعد كوكا وجنش

ستوديو

عبدالحفيظ: نبني فريقًا قويًا وديانج جزء من خطة المستقبل

عبد الرحمن أبو زهرة ممازحًا حفيدته: البوسة بـ 50 جنيه (فيديو)

"البحث العلمي": الأكاديمية تنفذ أكبر مشروع في جنوب المتوسط

مؤلف "أهو ده اللي صار" يعلن فوزه بالجائزة الذهبية كأفضل مسلسل عربى

ads

رياضة

بطولة ويمبلدون: بارتي في الدور الرابع للمرة الأولى وسيرينا تواصل مشوارها

الدوري الأميركي: لينارد وافق على الانتقال الى كليبيرز

البلجيكي ميركس يقود مراسم انطلاق سباق فرنسا للدراجات

ديسابر مدرب أوغندا يقترب من تدريب بيراميدز

الرئيس نيوز

"الدستورية" تؤيد مشاركة العاملين في أرباح الشركات المساهمة

انفجار سيارة مفخخة بالقرب من وزارة جيش الاحتلال في إسرائيل

الشرطة التركية تضبط داخل سيارة مادة تستخدم في صناعة رؤوس نووية

مجددا.. الحكومة تنفي رفع أسعار السلع التموينية بعد تحريك الوقود

منوعات

روسيا تودع البحارة الـ14

تعرف على أفضل دولة لحياة المغتربين ومدينة عربية في قائمة أفضل الرواتب عالميًا

وجبة مثالية لمرضي السكر

الإعلان عن بيع مسدسين عمرهما 4.5 مليار سنة

كشكول

الخميس.. وكيل "إعلام" الأزهر يناقش دكتوراه حول التطبيقات القرآنية على الفكر العربي المعاصر

"صيدلة المنوفية" تستعد لإعلان نتائج الكلية ومراجعة كتب العام الجديد

الصاوي يتفقد المعاهد الأزهرية بالإسكندرية لمتابعة استعدادات الدور الثاني و التقديم الالكتروني

تنسيق 2019.. جدول اختبارات القدرات بتربية رياضية بنين حلوان

إسلام سياسي

أنباء عن إغلاق قناة وطن الإخوانية بسبب خلافات العاملين بها

خناقة بين عصام تليمة وآيات عرابي بسبب "حد الزنا"

داعش يتبنى الهجوم على مرقد للشيعة في أفغانستان

ضحية القرضاوي: فقيه الإخوان يوجه استخبارات الجماعة بتأديب معارضيه

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
بسنت حسن
على المحارة
أحمد سليم
إنها مصر
المزيد
ads

الثقافة

فاطمة ناعوت ترد على الجدل المثار حول مشاركة البابا في صالونها الثقافي

من قلب النجع.. "خفير الدرك" مين هناك؟

عز الدين نجيب يناشد النقاد بالتكاتف لإنقاذ المتاحف المصرية

"أهلا إفريقيا".. معرض فني ببيت ثقافة 26 يوليو

صفحتنا ع الفيس بوك