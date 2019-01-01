"سفراء الهداية" بالأزهر تنظم دورة توعوية حول الإلحاد وشبهاته

بدأت فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها جمعية سفراء الهداية للطلاب الوافدين بالأزهر، تحت عنوان "التيار الإلحادي وشبهاته حول العقيدة الإسلامية"، بمقر الجمعية بزهراء مدينة نصر، وتستمر حتى 13 يوليو الجاري، ويحاضر في الدورة الدكتور إبراهيم شعيب، عضو هيئة التدريس بالأزهر، والدكتور عبدالرحمن شلبي، أستاذ الأديان والمذاهب بجامعة الأزهر، والدكتور محمد عايدي، أستاذ الأديان والمذاهب بجامعة الأزهر.



وتدور محاضرات الدورة الأربع حول تعريف الإلحاد، والمقدمات الأولية له، ونقد أصول منهج الاستدلال عند الملاحدة، والظهور التاريخي للإلحاد، وشبهات الملحدين والرد عليها.



من جهته، قال الدكتور محمد عايدي، أستاذ الأديان والمذاهب بكلية الدعوة بجامعة الأزهر: يتصور أبناء المسلمين حول موضوع الإلحاد أمرين، الأول: إن الإلحاد يمثل حالة استثنائية لا تمثل نسبة في المجتمعات، وهذا غير صحيح، لأن الإلحاد يمثل نسبة كبيرة.



وأضاف: إن آخر إحصائية تشير إلى أن الملحدين يمثلون 2% من عدد البشرية في العالم، ففي أوروبا نسبة الملحدين 20%، وفرنسا 40%، وبريطانيا 25%.



وتابع: الأمر الآخر يرى أصحابه أن الإلحاد كان مرتبطا بالشيوعية، فلما اندثر المذهب الشيوعي ضعف الإلحاد، ولا حاجة لنا في دراسة هذا التيار الفكري، وهذا أيضا تصور خاطئ لأن الإلحاد انتشر بشكل كبير في الدول الأوروبية.



وأشار عايدي إلى أن هناك ظاهرة نراها أحيانا في بعض الأوساط الشبابية، وهي تفاخرهم بأنهم ملحدون، وكأن ادعاء الإلحاد قد صار موضة القرن.



وطالب الأخير المؤسسات الدينية بتكاتف الجهود لمواجهة الإلحاد لأنه أصبح ظاهرة خطيرة تحتاج إلى دراسة وحماية شباب الأمة منها.