تعرف على العلاقات الاقتصادية بين مصر والنيجر

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، متوجهًا إلى النيجر للمشاركة في القمة الأفريقية الاستثنائية، والتي ستعقد خلال يومي 7 و8 يوليو الجاري في نيامي بالنيجر، وذلك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.



وترصد "الدستور" العلاقات الاقتصادية بين مصر والنيجر.



بلغ حجم أعمال شركة النصر للاستيراد والتصدير فى الأعوام الخمسة من 2005 الى 2009 "تصديرًا من مصر للنيجر":



بلغ حجم الأعمال عام 2005= 847.536 دولار أمريكى.



بلغ حجم الأعمال عام 2006= مليون و 17 ألف دولار أمريكى.



بلغ حجم الأعمال عام 2007= مليون و 321 ألف دولار أمريكى.



بلغ حجم الأعمال عام 2008= 846.716 ألف دولار أمريكى.



بلغ حجم الأعمال عام 2009= 758.400 ألف دولار أمريكى.



يوجد فى قلب العاصمة نيامى بناية تعد من أكبر البنايات بالعاصمة وهى بناية النصر وهى ملك الحكومة المصرية.



توجد مزرعة مصرية نيجيرية مشتركة مساحتها حوالى 200 فدان وصلت مساحتها المنزرعة حالياً إلى نسبة 80% من مجمل المساحة بالرغم من بعض المصاعب على الجانبين.







