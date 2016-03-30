قصة 5 زيارات متبادلة بين مصر والنيجر

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، متوجهًا إلى النيجر للمشاركة في القمة الإفريقية الاستثنائية، والتي ستعقد خلال يومي 7 و8 يوليو الجاري في نيامي بالنيجر، وذلك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.



وترصد "الدستور" تاريخ الزيارات المتبادلة بين مصر والنيجر.



- فى 9/12/2018 قام مامادو إيسوفو رئيس النيجر بزيارة لمصر للمشاركة فى أعمال منتدى افريقيا 2018 بشرم الشيخ، القى إيسوفو كلمة فى افتتاح المنتدى.



- فى 30/3/2016 زيارة وزير خارجية النيجر إلى مصر التي قامت خلالها بتسليم الرئيس السيسي رسالة من رئيس النيجر عبَّر فيها عن عميق تقديره واحترامه للقيادة للسياسة المصرية وما حققته من إنجازات سياسية واقتصادية خلال فترة وجيزة .



- فى 5 يناير 2010 زيارة رئيس وزراء النيجر للقاهرة فى إطار العلاقات الثنائية.



- فى فبراير 2009 زيارة مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية لنيامى.



- فى عام 2009 زيارة وزيرة خارجية النيجر للقاهرة.







