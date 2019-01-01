ضبط سائق وعاطل بحوزتهما 11 قطعة حشيش في القصير

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة القصير، جنوب البحر الأحمر، من ضبط عاطل وسائق بحوزتهما كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.



تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من مباحث قسم شرطة القصير، يفيد بضبط "أحمد. س"، عاطل، و"عبدالله. م" سائق، وبحوزتهما 11 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، تزن 200 جرام، ومبلغ مالي 400 جنيه.



بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي متحصلات البيع، وتم تحرير محضر بالواقعة جنح قسم شرطة القصير، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.